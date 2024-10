Eliminatoire CAN 2025 : les Guépards trébuchent au Rwanda et fragilisent leurs chances

Ph : Facebook FBF

Le parcours des Guépards dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a pris une tournure inattendue lors du match retour face au Rwanda, compromettant leurs chances de qualification. Alors qu’ils semblaient sur la voie d’une victoire décisive après un début prometteur, leur performance a chuté en deuxième période, permettant aux Amavubi de prendre l’avantage.

Lors de la première mi-temps, le Bénin a montré une solidité défensive tout en profitant d’une rare occasion pour ouvrir le score. Une belle action collective initiée par Junior Olaïtan a permis à Andréas Hountondji de concrétiser à la 42e minute, portant à trois son total de buts sous le maillot béninois. Cette avance, qui rappelait la performance de leur victoire 3-0 lors du match aller, laissait présager une issue favorable pour les Guépards, maintenant ainsi l’espoir d’une qualification directe.

Cependant, après la pause, le scénario s’est inversé. Poussés par un public fervent au stade Amahoro de Kigali, les Rwandais sont revenus en force. Malgré une défense béninoise bien organisée sous la direction de Mohamed Tijani, Innocent Nshuti parvient à égaliser à la 70e minute. Ce but a galvanisé les Amavubi, qui ont continué à exercer une pression intense. Cinq minutes plus tard, Djihad Bizimana, le capitaine rwandais, convertit un pénalty, portant le score à 2-1.

Face à cette remontée spectaculaire, les Guépards n’ont pas su réagir. Leur incapacité à inverser le cours du jeu a coûté cher, et cette défaite met en péril leurs chances de qualification pour la CAN 2025. Malgré cette contre-performance, tout n’est pas encore perdu. Le Bénin conserve sa deuxième place dans le groupe D avec six points, juste derrière le Nigeria, leader du groupe avec sept points. Le Rwanda, avec cette victoire, remonte à cinq points, relançant ainsi la compétition.