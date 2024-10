Elon Musk présente de nouveaux produits phares

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Elon Musk, le visionnaire à la tête de Tesla, a levé le voile sur l’avenir de la mobilité autonome lors d’une présentation à Los Angeles. Le constructeur automobile américain a dévoilé son très attendu « robotaxi », un véhicule sans volant ni pédales, promettant une révolution dans le transport urbain.

Ce taxi futuriste, baptisé « cybercab », se distingue par ses portes papillon et son design épuré. Tesla ambitionne de le commercialiser à un prix avoisinant les 27 500 euros, le positionnant comme une option accessible pour le grand public. Musk affirme que ce véhicule sera « 10 à 20 fois » plus sûr qu’une voiture conduite par un humain, une déclaration audacieuse qui reste à prouver.

Le calendrier annoncé par Tesla prévoit une mise en service pour 2026, bien que le patron du groupe ait reconnu sa tendance à l’optimisme concernant les délais. Avant cela, l’entreprise espère lancer dès 2025 des conduites « complètement autonomes, sans supervision » au Texas et en Californie avec ses modèles existants.

Parallèlement au « cybercab« , Tesla a présenté le « Robovan« , un véhicule autonome de plus grande capacité, capable de transporter jusqu’à 20 passagers ou des marchandises. Cependant, peu de détails ont été fournis sur ce projet, laissant planer le mystère sur sa date de sortie et ses spécifications techniques.

Malgré l’enthousiasme de Musk, de nombreux défis restent à relever. Les obstacles techniques et réglementaires sont considérables, et Tesla accuse un retard sur ses concurrents dans le domaine des véhicules autonomes. Waymo (Google) et Cruise (General Motors) exploitent déjà des flottes de robotaxis dans plusieurs villes américaines depuis 2021.

La sécurité demeure une préoccupation majeure. Le système d’aide à la conduite « Autopilot » de Tesla a été impliqué dans des accidents mortels, suscitant des inquiétudes quant à la fiabilité de la technologie autonome. Contrairement à ses concurrents qui utilisent des lidars, Tesla mise uniquement sur des caméras couplées à une intelligence artificielle pour assurer la navigation de ses véhicules autonomes.

Alors que Tesla s’apprête à entrer dans l’arène des robotaxis, le marché se prépare à une concurrence accrue. Des acteurs comme Uber ont déjà noué des partenariats stratégiques avec divers développeurs de véhicules autonomes, anticipant une transformation profonde du secteur des transports.