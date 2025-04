Airbus: un concurrent d’Elon Musk remporte un gros contrat

Photo DR

La guerre des satellites entre les deux milliardaires américains, Jeff Bezos et Elon Musk, connaît un nouveau développement significatif. Ces titans de la tech s’affrontent depuis des années pour dominer l’espace et ses applications commerciales. D’un côté, SpaceX et sa constellation Starlink d’Elon Musk ont pris une avance considérable avec des milliers de satellites déjà en orbite et des contrats avec plusieurs compagnies aériennes. De l’autre, le projet Kuiper d’Amazon, fondé par Jeff Bezos, cherche à rattraper son retard en nouant des alliances stratégiques, la dernière en date étant avec le géant européen de l’aéronautique.

L’avionneur européen mise sur le rival de Starlink

Le constructeur aéronautique Airbus a récemment officialisé un accord temporaire avec Amazon pour déployer une connectivité Internet destinée aux transporteurs aériens via les satellites du projet Kuiper. Cette collaboration a été dévoilée pendant un événement à Hambourg dédié aux innovations d’aménagement des cabines aéronautiques. Le projet Kuiper rejoint ainsi l’initiative High Bandwidth Connectivity Plus (HBCplus) d’Airbus, dont les fondations ont été posées en 2022.

Malgré certaines spéculations, Airbus n’a établi aucune entente équivalente avec SpaceX. À l’heure actuelle, l’entreprise d’Elon Musk tisse ses liens directement avec les transporteurs aériens tels qu’Air France, United Airlines, Hawaiian Airlines ou encore Qatar Airways pour déployer Starlink.

Une technologie adaptable pour le transport aérien

Le programme HBCplus représente une innovation dans l’approche d’Airbus concernant la connectivité aérienne. Le géant européen assume la responsabilité d’intégrer les équipements nécessaires lors de la production des aéronefs, libérant ainsi les compagnies de cette charge technique.

La force principale de cette proposition tient à son adaptabilité. Les opérateurs aériens auront la possibilité de basculer entre différents prestataires de connectivité sans modifier l’infrastructure technique de leurs appareils. Cette solution haute performance bénéficiera autant aux voyageurs qu’aux personnels navigants.

En accueillant le projet Kuiper d’Amazon dans son catalogue, Airbus multiplie les choix accessibles à sa clientèle et consolide sa position stratégique dans l’univers de la connectivité en vol, tout en proposant une concurrence sérieuse face à l’omniprésence actuelle de Starlink.