Elon Musk: un milliardaire français s’en prend à lui 

Elon Musk ne fait pas l’unanimité. Si l’entrepreneur d’origine sud-africaine est connue pour être l’un des hommes les plus novateurs au monde, étant notamment à la tête de SpaceX, Tesla ou encore Neuralink et X (anciennement Twitter), ce dernier est loin d’être l’homme le plus apprécié de la planète.

Récemment, c’est le milliardaire français Xavier Niel qui a attaqué Elon Musk, affirmant que celui-ci était un “sale con”. S’il lui reconnaît des qualités brillantes en tant qu’entrepreneur, le fondateur de Free l’accuse cependant de raconter énormément de bêtises et surtout, d’attiser la violence, notamment sur X, le réseau social qui lui appartient et sur lequel il relaie de nombreuses fausses informations.

Xavier Niel s’en prend à Elon Musk

Selon Xavier Niel, cette proportion à “raconter n’importe quoi” a pris encore plus d’ampleur au moment où celui-ci s’est engagé politiquement en faveur du candidat républicain, Donald Trump. Les élections, dont les résultats seront connus probablement quelques jours après le 5 novembre, sont sous très hautes tensions aux États-Unis. Pour beaucoup, il s’agit là même d’un événement qui pourrait entrer dans l’histoire.

L’homme d’affaires français affirme cependant que ce n’est pas le rôle des entrepreneurs de la trempe de Musk, de se mouiller et de s’engager en politique. Lui, assure d’ailleurs que ce n’est absolument pas son job et qu’il ne s’y risquerait pas (sauf dans le cas d’une élection à laquelle il se présenterait lui-même, sous sa propre bannière, avec son propre programme politique).

X en subirait déjà les conséquences

Xavier Niel semble d’ailleurs profondément croire que les actions d’Elon Musk finiront par se retourner contre lui et ses entreprises. La morale, comme il l’affirme, fait que le retour de bâton est souvent difficile à assumer. Il ira même plus loin en expliquant que ce qu’il se passe du côté des annonceurs de X en est le meilleur exemple puisque les grands groupes fuient de plus en plus cette plateforme.