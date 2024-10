Énergie en Afrique du Nord : un groupe belge se positionne sur un projet à 900 millions$

Egypte (Le Caire). Photo shady shaker-Pixabay

L’Égypte poursuit ses ambitions énergétiques avec un projet majeur d’ammoniac vert à Damiette, attirant des investisseurs de premier plan. L’industriel belge John Cockerill s’apprête à collaborer avec la société norvégienne Scatec pour une usine d’ammoniac vert, estimée à plus de 900 millions de dollars. Ce projet intégrera des centrales solaires et éoliennes, et produira 150 000 tonnes d’ammoniac vert par an, utilisé comme carburant propre. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du pays d’Afrique du Nord de devenir un acteur clé dans la transition énergétique méditerranéenne.

L’Egypte, par son emplacement stratégique et ses ressources renouvelables abondantes, attire de plus en plus d’investissements étrangers. Outre ce projet, d’autres groupes industriels sont également impliqués dans des projets d’énergies propres. La fabrication d’électrolyseurs en Égypte fait partie des discussions récentes entre le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et John Cockerill. Cela renforce les efforts du pays à se positionner comme hub énergétique décarboné.

Les initiatives en cours confirment l’engagement du Caire à développer des infrastructures d’énergies renouvelables pour répondre à la demande croissante de solutions énergétiques durables, en particulier dans les secteurs européens et méditerranéens.