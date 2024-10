Énergie en Afrique : un groupe français démarre un projet majeur

L’Afrique du Sud s’impose de plus en plus comme un acteur clé du secteur des énergies renouvelables. Ce pays, qui bénéficie d’un ensoleillement généreux tout au long de l’année, voit fleurir des projets ambitieux pour exploiter cette ressource naturelle. L’un des acteurs majeurs de cette transformation énergétique est l’entreprise française ENGIE, qui a su s’imposer comme un partenaire incontournable du pays dans le domaine des énergies renouvelables.

Le 14 octobre dernier, ENGIE Africa, filiale du groupe français ENGIE, a marqué une étape décisive dans le développement des énergies renouvelables en Afrique du Sud avec le lancement officiel des travaux de la centrale solaire photovoltaïque de Graspan, située dans la province du Cap Nord. D’une capacité de 75 MW, cette centrale représente un nouveau jalon dans la stratégie d’ENGIE de consolider sa position sur le continent africain, où la demande en énergie verte est en forte croissance.

Ce projet s’inscrit dans un portefeuille plus vaste d’ENGIE, qui dispose actuellement de 1,6 GW de capacités de production d’énergies renouvelables en Afrique du Sud. Ce portefeuille, composé de plusieurs projets solaires et éoliens, illustre la volonté de l’entreprise de soutenir la transition énergétique de ce pays.

L’engagement d’ENGIE en Afrique du Sud n’est pas seulement technique mais aussi financier. La société a récemment bénéficié d’un prêt de 500 millions d’euros de la part de la Société financière internationale (SFI), une institution affiliée à la Banque mondiale. Ce prêt, d’une valeur approximative de 534 millions de dollars, a pour but de renforcer les capacités d’ENGIE à développer son portefeuille d’énergies renouvelables, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi sur d’autres marchés émergents.

Ce soutien financier permettra à ENGIE de répondre à la demande croissante d’énergie propre dans un pays où les coupures d’électricité sont fréquentes et où la dépendance au charbon, principal source de production d’énergie, pèse lourdement sur l’environnement.

Le choix d’ENGIE de miser sur l’Afrique du Sud pour développer ses projets solaires n’est pas anodin. Le pays possède des conditions climatiques idéales pour la production d’énergie solaire, avec plus de 2 500 heures d’ensoleillement par an dans certaines régions. Ce potentiel est immense, et pourtant, il reste largement sous-exploité. Actuellement, la nation arc-en-ciel tire encore l’essentiel de son énergie du charbon, mais la transition vers les énergies renouvelables s’accélère.

Le développement de projets comme la centrale de Graspan répond à un double objectif : augmenter l’accès à une énergie propre et abordable pour la population sud-africaine, tout en réduisant la dépendance du pays aux énergies fossiles polluantes.

Au-delà des bénéfices environnementaux, les projets d’ENGIE en Afrique du Sud offrent également des retombées économiques significatives. La construction et l’exploitation des centrales solaires créent de nombreux emplois locaux, notamment dans les régions rurales où ces projets sont souvent implantés. Ces initiatives contribuent ainsi à améliorer le niveau de vie des populations tout en stimulant le développement économique régional.

De plus, l’essor des énergies renouvelables permet à l’Afrique du Sud de se rapprocher de ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément aux engagements pris lors des accords internationaux sur le climat. L’ambition d’ENGIE, avec son portefeuille de 1,6 GW de projets renouvelables dans le pays, est de soutenir Pretoria dans cette transition vers un avenir plus durable.

Le projet de Graspan n’est qu’un exemple parmi d’autres des nombreuses initiatives qui voient le jour dans le pays. À mesure que la demande en énergie verte augmente, de nouveaux investissements continueront d’affluer, faisant de l’Afrique du Sud un acteur de plus en plus influent sur la scène mondiale des énergies renouvelables.