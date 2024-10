Europe : l’argent de l’Église détourné dans des boites de nuit ?

photo : unsplash

Un nouveau scandale secoue l’Église catholique en Grèce, alors que des accusations de détournement de fonds et de blanchiment d’argent touchent deux prêtres haut placés dans la hiérarchie ecclésiastique. Selon un rapport de l’Autorité locale pour le blanchiment d’argent, quelque trois millions d’euros, issus des caisses de l’Église, auraient été illégalement transférés à des exploitants de boîtes de nuit dans la région du Péloponnèse. Ce détournement met en lumière une possible affaire de corruption qui pourrait fortement ébranler la réputation de l’institution religieuse.

L’enquête menée par Charalambos Vourliotis, chef de l’Autorité pour le blanchiment d’argent, a mis en lumière des irrégularités financières significatives sur des comptes bancaires appartenant à deux prêtres influents de l’Église catholique grecque. Les investigations ont révélé des transferts de fonds douteux vers cinq entreprises gérant des boîtes de nuit, soulevant des questions sur la destination et l’utilisation des fonds initialement destinés à l’Église.

Les preuves collectées ont conduit les autorités à geler les comptes bancaires et les avoirs des cinq exploitants de boîtes de nuit concernés, marquant une étape clé dans la procédure judiciaire. Charalambos Vourliotis a immédiatement transmis les résultats de cette enquête au bureau du procureur, qui se charge désormais de poursuivre les investigations et d’évaluer les charges criminelles à formuler.

Face à ces révélations, l’Église catholique de Grèce a réagi avec précaution, indiquant dans un bref communiqué qu’elle n’avait aucune information concernant cette affaire. « Suite aux informations parues dans la presse aujourd’hui sur le détournement de fonds et le blanchiment d’argent, nous déclarons qu’il n’y a pas d’information officielle à ce sujet. Par conséquent, nous attendons une mise à jour de la part des autorités compétentes afin de prendre une position officielle sur la question« .

Ce silence pourrait refléter la surprise de l’institution ou une volonté de temporiser en attendant que l’enquête judiciaire suive son cours. Cependant, ce scandale, s’il est confirmé, risque de porter un coup dur à la crédibilité et à l’image d’une institution religieuse perçue comme un bastion moral dans une société en proie à des défis économiques et sociaux.

L’implication de figures ecclésiastiques de haut rang rend la situation particulièrement sensible. Le détournement de fonds au profit d’activités contraires aux valeurs morales de l’Église pourrait en effet susciter l’indignation des fidèles et ternir durablement la réputation de l’institution.

Les accusations contre les deux prêtres sont graves. Il s’agit non seulement de détournement de fonds, mais aussi de collusion avec des hommes d’affaires accusés de blanchiment d’argent. Si les faits sont avérés, ces derniers risquent de lourdes peines, tout comme les religieux impliqués dans cette affaire. Le procureur compétent devra examiner les preuves et décider des charges à retenir contre les cinq entrepreneurs et les ecclésiastiques.

Ce scandale met en lumière des failles potentielles dans la gestion financière de l’Église, soulevant des questions sur la transparence et le contrôle des fonds religieux. Les retombées de cette affaire pourraient être d’autant plus importantes que le public grec, déjà confronté à des affaires de corruption dans d’autres secteurs, pourrait réagir avec sévérité face à cette nouvelle révélation.

Alors que les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations, l’Église catholique de Grèce se retrouve face à un défi de taille. Elle devra probablement se prononcer publiquement et, selon l’évolution de l’affaire, prendre des mesures internes pour rétablir sa crédibilité. La gestion de cette crise sera déterminante pour son image future, tant auprès de ses fidèles que du grand public.