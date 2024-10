Maghreb: des investisseurs qataris envisagent d’entrer dans ce marché

Photo DR

L’expansion des grandes surfaces commerciales en Algérie pourrait connaître un nouveau tournant avec l’intérêt manifesté par les investisseurs qataris. Le président de la fédération des hommes d’affaires qataris, Cheikh Faiçal bin Qassim Al Thani, a officiellement exprimé son intention d’explorer les opportunités d’investissement dans ce secteur stratégique lors d’une réunion à Doha avec le ministre algérien du Commerce, Tayeb Zitouni.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de développement économique, où les grandes surfaces et les centrales de distribution constituent un levier majeur pour la création d’emplois et la stimulation de la croissance. Le ministre Zitouni a d’ailleurs souligné l’importance de ce secteur dans la dynamique économique nationale.

Les discussions entre les deux parties ont dépassé le cadre initial des grandes surfaces pour englober d’autres secteurs porteurs. L’agriculture, l’industrie et les énergies renouvelables figurent parmi les domaines d’investissement identifiés comme prometteurs pour la coopération bilatérale.

Cette démarche reflète la volonté de l’Algérie de consolider ses partenariats stratégiques avec le Qatar. Une collaboration qui, selon les propos du ministre du Commerce, devrait générer des retombées positives sur les échanges commerciaux et les investissements entre les deux nations.