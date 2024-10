« Fin du régime » de Corée du nord : Séoul menace en cas d’usage de nucléaire

Yoon Seok-youl - Photo: Seokyong Lee/Penta Press/Shutterstock

La péninsule coréenne demeure l’un des points névralgiques de la géopolitique mondiale, marquée par des décennies de tensions depuis la guerre de Corée (1950-1953). Cette division, héritée de la Seconde Guerre mondiale, a vu s’opposer le Nord communiste soutenu par la Chine et l’URSS, et le Sud capitaliste appuyé par les États-Unis. Malgré l’armistice de 1953, les deux pays restent techniquement en état de guerre, séparés par une Zone démilitarisée (DMZ) fortement gardée. Cette situation a engendré une course à l’armement, ponctuée de provocations militaires et d’essais nucléaires au Nord.

Une menace explicite de Séoul

Lors des célébrations du 76e anniversaire des Forces armées sud-coréennes, le président Yoon Suk Yeol a lancé un avertissement sans précédent à l’encontre de Pyongyang. Face à 5 300 militaires rassemblés à la base aérienne de Séoul, il a déclaré : « Si la Corée du Nord tente d’utiliser des armes nucléaires, elle sera confrontée à une réponse résolue et écrasante de notre armée ». Plus frappant encore, Yoon a ajouté : « Ce jour marquera la fin du régime nord-coréen ». Cette menace directe d’anéantissement du gouvernement de Kim Jong Un représente une escalade significative dans la rhétorique sud-coréenne.

La démonstration de force s’est poursuivie avec un défilé militaire impressionnant dans le centre de Séoul, une tradition ravivée l’année précédente après presque quatre décennies d’interruption. L’événement a mis en lumière le missile balistique Hyunmoo-5, capable de détruire des installations souterraines, symbolisant la détermination de Séoul à maintenir sa supériorité technologique. Le survol d’un bombardier stratégique américain B-1B Lancer a souligné la solidité de l’alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, un partenariat crucial pour l’équilibre des forces dans la région.

L’ombre grandissante du nucléaire nord-coréen

La déclaration provocante de Yoon Suk Yeol intervient dans un contexte de tension croissante. Récemment, Pyongyang a dévoilé des images d’une installation d’enrichissement d’uranium, mettant en scène le dirigeant Kim Jong Un visitant le site. Cette révélation, jugée provocatrice par les services de renseignement sud-coréens, suggère que la Corée du Nord dispose désormais de capacités significatives de production d’armes nucléaires.

Face à cette menace, le président sud-coréen a exhorté son adversaire à « abandonner l’illusion que les armes nucléaires le protégeront ». Sa promesse de mettre fin au régime nord-coréen en cas d’attaque nucléaire représente une nouvelle approche, plus agressive, de la dissuasion. Yoon a également dénoncé les tactiques de harcèlement du Nord, comme le lancement de ballons remplis de déchets vers le Sud, qui ont causé des perturbations dans les aéroports et déclenché des incendies mineurs.

Une escalade verbale aux conséquences potentiellement dévastatrices

La réaction de Pyongyang ne s’est pas fait attendre. Kim Kang Il, vice-ministre nord-coréen de la Défense, a déclaré que l’armée surveillerait de près le déploiement des moyens stratégiques américains dans la région. Il a ajouté que l’armée de Pyongyang était « tout à fait prête à défendre complètement » le pays, une réponse directe à la menace de Séoul de mettre fin au régime.

Cette escalade verbale soulève des inquiétudes quant à la stabilité future de la péninsule. Bien que protégée par le parapluie nucléaire américain, la Corée du Sud se trouve dans une position délicate, cherchant à dissuader son voisin tout en évitant une confrontation directe. La menace de Yoon Suk Yeol d’anéantir le régime nord-coréen en cas d’attaque nucléaire pourrait avoir des répercussions diplomatiques majeures, compliquant potentiellement les efforts de dialogue et de désescalade.