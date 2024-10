Football : cette star africaine annonce sa retraite internationale

Photo Unsplash

L’international camerounais Joël Matip, figure emblématique du football africain, a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. À 33 ans, après 27 sélections et un but sous le maillot des Lions Indomptables, l’ancien défenseur de Liverpool et de Schalke 04 se retire du monde du football professionnel. Son parcours, riche en trophées et en moments forts, a également été assombri par des blessures à répétition qui l’ont poussé à prendre cette décision.

Ces dernières années, Matip a souvent été contraint de quitter les terrains en raison de plusieurs blessures. Le point culminant est survenu en décembre dernier, lorsqu’il a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou, une blessure qui a marqué un tournant dans sa carrière. Malgré une volonté affichée de revenir au plus haut niveau, il n’a pas pu retrouver la forme qui avait fait de lui l’un des meilleurs défenseurs de sa génération. Son départ de Liverpool, survenu il y a quatre mois après une longue période au club, a été une première étape avant l’annonce de sa retraite définitive.

Formé à Schalke 04, Joël Matip a disputé 258 matches pour le club allemand entre 2009 et 2016, avant de rejoindre les Reds, où il a passé huit saisons mémorables. Avec 201 matches sous les couleurs du club anglais, Matip a connu des moments de gloire, remportant plusieurs titres majeurs. Il a notamment soulevé la Ligue des Champions en 2019, après avoir perdu deux finales en 2018 et 2022. Son palmarès impressionnant inclut également une Premier League, une Coupe du Monde des clubs, une Supercoupe de l’UEFA, une Coupe d’Angleterre et deux Coupes de la Ligue anglaise. Il a été un pilier de la défense de Liverpool, contribuant grandement aux succès de l’équipe sous la direction de Jürgen Klopp.

Sur le plan international, Joël Matip a été un cadre de l’équipe nationale du Cameroun. Bien qu’il ait mis un terme à sa carrière internationale dès 2015, avec 27 sélections à son actif, il restera dans l’histoire des Lions Indomptables. Son choix de quitter prématurément la sélection avait suscité de vives réactions, mais il a toujours affirmé vouloir se concentrer sur sa carrière en club. Malgré cette décision, son influence dans les succès passés du Cameroun, notamment lors des qualifications pour les grandes compétitions, restera un point marquant de sa carrière internationale.

En se retirant à seulement 33 ans, Joël Matip laisse derrière lui une carrière prolifique, marquée par des hauts et des bas, mais surtout par une constance au plus haut niveau du football européen. S’il a souvent été ralenti par les blessures, sa longévité dans les clubs de renom et son impact sur le terrain en font un modèle de réussite. Sa polyvalence et son calme défensif auront marqué les esprits, aussi bien en Bundesliga qu’en Premier League.