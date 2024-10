France: un étudiant togolais menacé d’expulsion

(NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / AFP)

En France, un jeune étudiant togolais est directement menacé d’expulsion. Ce dernier, sous le coup d’une OQTF (obligation de quitter le territoire français) se trouve actuellement du côté de Marseille, dans un centre de rétention administrative. Son cas devrait être prochainement étudié.

Le 27 septembre, Sam Assima était arrêté et placé en rétention, au commissariat de Bastia, en Corse. Il y sera maintenu par les forces de l’ordre avant que celles-ci ne le transfèrent du côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Âgé de 34 ans, ce dernier se trouve en situation irrégulière. Il est d’ailleurs sous le coup d’une troisième mesure d’obligation de quitter le territoire français.

Un étudiant togolais, sur le point d’être expulsé

Dans un communiqué, l’État français explique que la dernière demande d’asile de Sam Assima, a été déposée en 2015. Depuis, celui-ci s’est soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre. De fait, le Préfet de la Haute-Corse a décidé de réagir en décidant de placer le jeune trentenaire en centre de rétention, le temps que les services compétents prennent en charge son dossier.

Ayant déposé une demande d’étude auprès de l’Université de Corse, ce dernier a été débouté. Mais le Préfet lui a laissé un mois supplémentaire pour reconstituer son dossier et le présenter à la faculté. Si sa nouvelle demande est rejetée, il est fort probable que celui-ci soit renvoyé chez lui, au Togo. Entre-temps, le jeune homme restera dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille.

Une manifestation, en son soutien

Ses proches et amis le soutiennent fermement, affirmant craindre pour sa vie en cas d’expulsion du territoire français. En effet, ce dernier n’a plus vraiment d’attache avec le Togo, et ce, depuis plusieurs années maintenant. Pour le défendre, ces derniers ont organisé un rassemblement de soutien contre son expulsion à Bastia, le 12 août dernier. En outre, une nouvelle demande d’asile a été déposée.