Freelance : quels secteurs sont les plus intéressants pour travailler en ligne ?

Gagner de l’argent à l’ère du numérique nécessite une compétence et un outil pour travailler à distance. Avec des connaissances dans un domaine, une connexion et un ordinateur ou un téléphone portable, vous pouvez déjà être freelance et vivre de votre activité. Découvrez dans cet article quelques-uns des secteurs les plus rentables en ligne.

La création de tunnels de vente

La création de tunnels de vente est une activité mise en place par les entreprises qui cherchent à maximiser leurs conversions en ligne. Elle consiste à concevoir un parcours marketing qui commence par le repérage de prospects et finit par la transformation de ceux-ci en clients.

En réalité, le succès d’un bon tunnel de vente commence par une formation pour apprendre toutes les spécificités de ce métier. Vous saurez notamment comment :

mettre en place des pages de capture ;

créer des séquences d’e-mails ;

créer des processus automatisés qui guident les utilisateurs vers l’achat de produits ou de services.

La création de tunnels de vente est un secteur où la demande est croissante. Cela vous assure un flux constant de projets, notamment avec l’essor du commerce en ligne. En plus, vous bénéficiez d’une grande liberté dans le choix des clients et des missions. Cette flexibilité en termes de gestion de temps et d’emplacement vous permet de travailler aux heures qui vous conviennent.

La création de sites web et d’applications

Pour rester compétitif et séduire un public plus large, il est quasiment obligatoire de dématérialiser son activité aujourd’hui. Offrir des services complets en ligne nécessite d’avoir un site web. En tant que concepteur de sites web, c’est une opportunité qu’il faut rentabiliser.

Originellement, créer des sites web implique de faire du code. Plus simplement, il fallait s’y connaître en langage informatique pour créer des sites web qui fonctionnent. Pour apprendre à le faire, une formation dans des écoles professionnelles s’imposait.

Aujourd’hui, la donne a changé. Même en partant de zéro, vous pouvez créer un site web qui fonctionne et commercialiser ce service à des entreprises dans le besoin. L’intelligence artificielle a révolutionné le développement de sites web. De nombreux logiciels vous permettent de créer des sites plus ou moins complexes, sans avoir des connaissances pointues dans le domaine.

Commencez par les petites et moyennes entreprises qui n’ont habituellement pas besoin de sites ultra-performants. En débutant par des projets simples, vous accumulez de l’expérience avec le temps. Vous pouvez même y ajouter une formation pour peaufiner le service que vous offrez. L’ensemble de vos expériences constitueront un background solide et votre portfolio n’en sera que plus conséquent.

Le community management

Les réseaux sociaux sont l’un des meilleurs moyens d’accroître la visibilité d’une entreprise et d’obtenir de nouveaux clients. À ce titre, entretenir sa communauté virtuelle est une stratégie marketing à part entière.

Il ne suffit pas d’avoir une page Facebook ou Instagram et quelques followers pour se targuer de connaître le métier de community manager. Le travail de cet expert des réseaux ne se limite pas à cela. Il faut une formation complète et une véritable passion pour le digital pour gérer la visibilité d’une entreprise ou d’une personne sur Internet.

Le community manager maîtrise le fonctionnement de toutes les plateformes virtuelles sur lesquelles il intervient. Il connaît donc sa cible et sait comment l’attirer vers votre page. Il alimente vos réseaux sociaux en employant des techniques marketing spécifiques apprises au cours de sa formation.

Le community manager se tient informé de toutes les actualités. Il a, de ce fait, la possibilité de surfer sur les informations du moment pour accroître la visibilité de votre entreprise sur les plateformes sociales. Son objectif est de créer et de gérer au mieux une communauté virtuelle dédiée à votre activité.

La majorité des entreprises et des personnalités publiques présentes sur les réseaux sociaux emploient des community managers pour la gestion de leur image. C’est un domaine dans lequel vous pourrez rentabiliser le temps que vous passez sur les plateformes connectées.

La rédaction de contenus

Rédiger du contenu pour Internet n’est pas devenu obsolète, contrairement à ce que vous pourriez entendre. La demande en la matière est toujours présente, pour plusieurs raisons.

D’abord, les entreprises comprennent de plus en plus le danger de ne se référer qu’à l’intelligence artificielle pour écrire leur contenu. Ce qui est le plus reproché à cette méthode de rédaction, c’est le manque d’émotions dans le style d’écriture. Bien que les IA de rédaction se perfectionnent au fil des années, la touche humaine reste indispensable pour un contenu plaisant et chaleureux.

Ensuite, la digitalisation de nombreuses entreprises dans tous les secteurs entraîne la nécessité de produire du contenu écrit. Que ce soit pour les pages de vente, pour un blog ou pour des chaînes sur YouTube et TikTok, vous avez la possibilité d’écrire des textes rémunérés.

Pour faire de la rédaction web sur le long terme, il vous faut une affinité particulière avec l’écriture. Autrement, le métier vous ennuiera bien assez vite. Suivez une formation pour acquérir les compétences propres à cette activité pour être compétitif. Vous pourrez, après votre formation, vous inscrire sur des plateformes de freelance ou, à défaut, proposer vos services directement à des entreprises sur Internet.

Le secrétariat virtuel

Le secrétariat virtuel, encore appelé assistance virtuelle, est un métier que vous pouvez exercer en freelance. C’est comme assurer le rôle de secrétaire dans une entreprise sans avoir besoin de travailler dans les locaux de cette dernière. Pour les employeurs, c’est un excellent compromis budget/efficacité.

En tant que freelance, le secrétariat virtuel consiste à assurer, dans une entreprise ou auprès d’un particulier, toutes les obligations classiques reconnues au poste de secrétaire. Vous serez donc amené à traiter des questions administratives, bureautiques et comptables. Il faudra en conséquence être polyvalent et pouvoir travailler sous pression. Entre autres, il sera question de :

gérer l’agenda de votre employeur ainsi que ses appels et courriers électroniques ;

gérer les fiches de paie, les feuilles de calcul et assurer le suivi des paiements ;

assurer la rédaction des courriers ainsi que la relecture de ceux rédigés par l’employeur.

Retenez que votre polyvalence est la première compétence que vous devez développer. C’est elle qui vous différencie des secrétaires classiques. Cependant, avec un diplôme en secrétariat, vous avez toutes les chances de vous en sortir sans trop de peine.

En choisissant l’une de ces activités et en vous faisant dûment formé, vous pouvez devenir financièrement indépendant. Notez que vous avez tout à fait la possibilité de lier certaines d’entre elles, comme la rédaction de contenu et la création de sites web.