Gdiz :  Benin Cashew SA remporte une nouvelle distinction honorifique

Lors de la cérémonie des All Africa Business Leaders Awards, tenue le 24 octobre 2024 à Johannesburg, Benin Cashew SA a été couronnée meilleure Entreprise Agro-Africaine de l’année. Cette distinction, une première pour une entreprise béninoise, célèbre l’engagement de Benin Cashew SA envers l’industrialisation locale et la création de valeur ajoutée dans la filière cajou.

Filiale d’ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), Benin Cashew SA se positionne comme un acteur clé dans le secteur de la transformation des noix de cajou au Bénin, pays qui se classe parmi les trois principaux producteurs mondiaux. L’entreprise, installée dans la zone industrielle de Glo-Djigbé, opère cinq unités avec une capacité totale de 120 000 tonnes, visant à augmenter les exportations d’amandes de cajou du pays à 170 millions de dollars par an.

Ce prix souligne non seulement le succès de l’entreprise, mais aussi le modèle industriel novateur développé par ARISE IIP, qui s’engage à transformer les ressources locales en produits finis de qualité. Dans un contexte où l’industrialisation est cruciale pour la croissance économique en Afrique, cette reconnaissance met en lumière le rôle de Benin Cashew SA en tant que catalyseur de développement économique durable, créant des emplois et dynamisant les économies locales.

Après la certification Edge advanced

Martial Degbelo, Directeur Général Adjoint de Benin Cashew SA, a exprimé sa fierté face à cette distinction : « Le Bénin vient de franchir une étape majeure dans son parcours d’industrialisation. Cette reconnaissance internationale souligne non seulement notre engagement, mais aussi le potentiel immense du pays. »

Rappelons qu’avant ce couronnement, cette même entreprise exerçant au sein de la Gdiz a reçu en août dernier, une certification Edge advanced pour ses 5 usines opérant au sein de la Gdiz. Il s’agit d’une reconnaissance des performances de cette structure. La distinction se base ainsi sur l’usage que fait l’entreprise de l’énergie et de l’eau. On retient qu’elle fait 44,27% d’économies d’énergie, 79% d’économies d’eau et une réduction de 45% de l’énergie incorporée dans les matériaux a été notée.