Gestion durable des filières de crabes et d’huîtres au Bénin : Lancement du projet Qualich

Le mercredi 23 octobre 2024, le Chant d’Oiseaux à Cotonou a accueilli l’atelier de lancement du projet intitulé « Gestion durable des filières de crabes et d’huîtres au Bénin : amélioration de la qualité, valorisation des coproduits et promotion de l’aquaculture ». Ce projet, nommé Qualich, a été officiellement lancé par Pascal Olounladé, vice-recteur chargé de la recherche à l’Université nationale d’agriculture du Bénin.

Qualich s’inscrit dans le cadre d’une coopération bilatérale entre le Bénin et la Belgique. Il est porté par un consortium d’enseignants-chercheurs des universités de Liège et de Namur en Belgique, ainsi que des Universités d’Abomey-Calavi, de Parakou et de l’Université nationale d’agriculture du Bénin. L’Institut national des recherches agricoles du Bénin est également partenaire de cette initiative. Le financement, assuré par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur de la commission de la coopération au développement (Ares/Ccd) de Belgique, couvre la période de 2024 à 2029.

Selon Paulin Azokpota, coordonnateur sud du projet, l’objectif est de co-développer avec les acteurs et actrices des filières de crabes et d’huîtres au Bénin, des conditions d’exploitation inclusives et durables. Ce projet vise à renforcer la croissance du secteur halieutique en améliorant les chaînes de valeur des filières tout en intégrant des approches de gestion durable et respectueuses des normes environnementales, avec une attention particulière à la question du genre.

Dans son discours inaugural, Pascal Olounladé a souligné que le projet Qualich s’aligne parfaitement avec le Programme d’action du gouvernement, étant essentiel à la politique de durabilité des ressources halieutiques et à la sécurité alimentaire au Bénin. Il a également mis en avant les avantages que ce projet apportera au pays, avant d’encourager les participants à suivre attentivement la présentation du projet et les thèmes abordés, afin de formuler des propositions constructives pour son amélioration.