Guerre au Liban: Washington tente de calmer le jeu

Face aux risques de montée des tensions et l’explosion d’une guerre totale dans la région, Washington a décidé de hausser le ton. En effet, le gouvernement américain a confirmé l’information selon laquelle il appelait ouvertement et fermement le gouvernement d’Israël à ralentir voire stopper ses opérations, au Liban notamment.

Ce mercredi, Washington est, pour la première fois, monté au créneau pour appeler Israël au calme. En effet, le gouvernement américain a mis en garde le gouvernement Netanyahou contre une offensive terrestre au Liban dont le résultat pourrait être similaire à ce qu’il se passe, ou s’est passé, du côté de la bande de Gaza. Pour rappel, Israël a promis au Hezbollah, de le combattre, de le pourchasser, sans répit.

Échange entre Biden et Netanyahou

Pus inquiétant encore, dans le même temps, Israël a confirmé qu’elle allait frapper l’Iran dans les jours ou les semaines à venir, en guise de réponse aux tirs de missiles observés les derniers jours. En conséquence, Joe Biden s’est entretenu avec Benjamin Netanyahou, pour évoquer le sujet. Un échange au cours duquel Kamala Harris, a, elle aussi, participé. C’est la première fois en deux mois que les deux alliés discutent.

Un échange tendu, au cours duquel les américains, s’ils ont reconnu le droit d’Israël à se défendre face aux menaces que représente le Hezbollah libanais notamment, ont appelé à ce que les civils soient épargnés au maximum dans cette guerre qu’ils subissent. Pour rappel, cette milice est directement soutenue par Téhéran, qui lui fourni une assistance économique et logistique.

Washington tente de calmer le jeu

Quasiment un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, qui aura débuté le 7 octobre 2023, suite aux attaques survenues lors du festival de musique Nova, la guerre semble donc partie pour durer, voire s’étendre. À travers ces échanges, c’est exactement ce que souhaite éviter le gouvernement américain, à savoir l’embrasement incontrôlable (et incontrôlé) de la région.