En pleine guerre au Moyen-orient, un scandale frappe la célèbre clinique Hadassah et sa filiale moscovite. Alors que les tensions persistent au Moyen-Orient, il est apparu que cette clinique israélienne aurait soigné des militants du Hamas, du Hezbollah et d’autres groupes hostiles à Israël, blessés lors de combats contre l’armée israélienne.

Fondé en Israël, le centre médical Hadassah bénéficie d’une renommée internationale et possède deux grands hôpitaux à Jérusalem, ainsi que des écoles de médecine affiliées à l’Université hébraïque. Fierté nationale, Hadassah emploie plus de 5 000 professionnels de la santé et soigne chaque année plus d’un million de patients. Dans ce contexte, Hadassah a ouvert en 2018 une antenne à Moscou grâce à un investissement de 15 millions de dollars pour offrir des soins de qualité sous la supervision de médecins israéliens.

Publicité

Mais en mars 2024, la révélation du traitement de Jabel Assar, un collaborateur proche de Mohammed Deif, chef militaire du Hamas, a déclenché une onde de choc en Israël. Blessé dans des affrontements avec l’armée israélienne, Assar a reçu des soins intensifs dans la clinique de Moscou. Ce scandale est d’autant plus marquant que le ministère israélien de la Santé interdit formellement de soigner des membres du Hamas dans les hôpitaux israéliens.

Avec l’augmentation des tensions au Moyen-orient, certains médias israéliens demandent la fermeture d’Hadassah Medical Moscow. Sur la toile certains vont jusqu’à accuser la clinique de « trahison », affirmant qu’elle va à l’encontre des valeurs israéliennes et occidentales.

Ce scandale survient alors que de nombreuses entreprises occidentales se sont retirées de Russie à la suite de la guerre en Ukraine. Cependant, Hadassah semble défier les attentes et annonce, au lieu de fermer, l’arrivée de vingt nouveaux médecins israéliens dans les prochains mois.

De leur côté, certains responsables israéliens craignent que des membres du Hezbollah et des Houthis, se rendent de plus en plus à Moscou pour y recevoir des soins. Le Hezbollah, une menace constante pour Israël depuis le Liban, et les milices houthies soutenues par l’Iran multiplient leurs attaques contre les intérêts israéliens dans la région.

Publicité

Cette situation, où des médecins israéliens traitent des militants actifs contre leur propre pays, soulève de nombreuses questions éthiques et politiques dans un contexte de conflit international. Bien que l’hôpital affirme suivre une éthique médicale internationale, la controverse enfle et la pression s’accentue. Hadassah pourra-t-il continuer à fonctionner dans de telles conditions ? Rien n’est moins sûr.

Une chose est claire : le traitement de militants du Hamas et du Hezbollah à Moscou a ouvert une véritable boîte de Pandore qui pourrait bouleverser les relations entre Israël et la Russie, tout en soulevant des questions sur les fondements de la diplomatie médicale dans un monde de plus en plus polarisé.