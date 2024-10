Hydrocarbures au Sénégal : une décision de Faye qui peut changer la donne

Photo : Reuters

Le secteur des hydrocarbures sénégalais, en plein essor, est sur le point de franchir une étape décisive. Sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Faye, le pays entend exploiter au maximum ses ressources en pétrole et en gaz. Mais alors que plusieurs projets d’extraction arrivent à maturité, des questions émergent concernant la renégociation de certains contrats et l’impact des élections législatives de novembre sur le secteur énergétique.

L’une des mesures phares envisagées par le président Faye est la création d’une commission dédiée à l’examen des contrats pétroliers et gaziers en cours. Cette initiative a suscité l’attention des acteurs du marché, qui surveillent de près la direction que prendra cette réévaluation. En effet, l’objectif affiché est de garantir au Sénégal une plus grande part des bénéfices générés par l’exploitation de ses ressources, tout en maintenant l’attrait pour les investisseurs étrangers.

Cependant, la perspective d’une renégociation des accords actuels, notamment ceux conclus entre Petrosen et le géant australien Woodside pour le projet pétrolier de Sangomar, génère des inquiétudes. D’après un conseiller du ministère de l’Énergie, la commission aura également pour mission d’évaluer les coûts réels des investissements engagés et de s’assurer que les dépenses déclarées par les entreprises reflètent bien les montants effectivement investis.

Le calendrier politique est un autre facteur clé dans la dynamique actuelle du secteur énergétique sénégalais. Les élections législatives prévues en novembre représentent une échéance majeure qui pourrait impacter la stabilité des projets en cours. Les observateurs estiment que le parti au pouvoir est en bonne position pour conserver sa majorité au Parlement. Toutefois, une telle victoire pourrait entraîner des politiques plus interventionnistes, destinées à accroître les revenus de l’État provenant du pétrole et du gaz.

Un analyste de Verisk Maplecroft met en garde contre un éventuel durcissement des politiques économiques. Selon lui, des tensions politiques internes, exacerbées par les élections, pourraient ralentir les avancées du secteur énergétique. Si le gouvernement adopte des mesures trop interventionnistes, cela pourrait décourager les investisseurs étrangers, essentiels pour le développement des infrastructures et la commercialisation du pétrole et du gaz sénégalais.

Alors que les discussions autour d’une révision des contrats prennent de l’ampleur, les experts rappellent que la majorité des accords énergétiques contiennent des clauses de stabilisation. Celles-ci protègent les entreprises contre d’éventuels changements législatifs ou fiscaux qui pourraient affecter leurs activités. En conséquence, la marge de manœuvre du gouvernement sénégalais pourrait être limitée en matière de renégociation.

Une porte-parole de Woodside, interrogée sur les perspectives de modification du régime fiscal du projet Sangomar, a souligné que l’entreprise respectait le droit souverain des gouvernements à définir leur cadre réglementaire. Elle a toutefois précisé que tout changement devrait respecter les engagements contractuels antérieurs pour éviter de déstabiliser les investissements en cours.

Malgré les incertitudes, les opportunités demeurent immenses pour le Sénégal. Le pays est à un moment charnière où les décisions politiques prises dans les mois à venir façonneront l’avenir de son secteur énergétique pour des décennies. La clé du succès résidera probablement dans l’équilibre entre la protection des intérêts nationaux et la création d’un environnement favorable pour les investisseurs.

Un récent rapport du Natural Resource Governance Institute souligne que des renégociations bien gérées et transparentes pourraient maximiser les avantages à long terme pour l’État sénégalais. Cependant, il est crucial que ces discussions ne perturbent pas les projets en cours et n’effraient pas les investisseurs internationaux, notamment à un moment où la production de pétrole et de gaz doit enfin entrer dans sa phase active.