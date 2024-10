Hydrocarbures: un leader maghrébin s’allie au russe Gazprom

Gazprom (DR)

Le forum international du gaz de Saint-Pétersbourg a été le théâtre d’une rencontre stratégique entre Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, et Alexey Miller, son homologue chez Gazprom. Cette réunion marque une étape cruciale dans le partenariat entre les géants algérien et russe des hydrocarbures, axé sur le développement du gisement d’Oum El Assel.

Situé à 250 km au sud-est de Hassi Messaoud, dans le bassin de Berkine, ce projet ambitieux vise à exploiter les ressources gazières identifiées dans la région. L’investissement, estimé à près d’un milliard de dollars, témoigne de l’engagement solide de Gazprom envers le marché algérien des hydrocarbures.

Publicité

Le plan de développement prévoit le forage de 24 puits et la construction d’une unité de traitement. L’objectif est d’atteindre une production quotidienne de 2 millions de m3 de gaz, plus de 1000 tonnes de condensats et 220 tonnes de Gaz de pétrole liquéfié (GPL). Ces ressources seront acheminées via le réseau de canalisations de Sonatrach.

Le champ d’Oum El Assel, découvert en 2010, s’étend sur une superficie de 3250 km² et comprend trois blocs : 236 b, 404a1 et 405b1. Gazprom, détenant 49% des droits d’exploitation, opère ce site aux côtés de Sonatrach qui en possède 51%. Les travaux d’évaluation menés ont permis de confirmer le potentiel prometteur des champs de Gord Al-Sayeh et Gord Al-Sayeh nord.

Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération entre les deux entreprises. Elles explorent actuellement les possibilités d’étendre leur partenariat à d’autres projets dans le secteur des hydrocarbures en Algérie.

L’attrait croissant des investisseurs étrangers pour le marché algérien des hydrocarbures s’explique par plusieurs facteurs. L’amélioration du climat des affaires dans le pays, combinée à d’importantes ressources naturelles exploitables, crée un environnement propice aux investissements dans l’amont gazier et pétrolier.