Immigration en Europe: une nouvelle initiative mise en place

Ulf Kristersson (DR)

En Europe, la question de l’immigration illégale agite de plus en plus les débats citoyens et politiques. On note d’ailleurs une montée assez claire de l’extrême droite, hostile à l’immigration, dans de plus en plus de pays, que ce soit lors de scrutins locaux, régionaux ou nationaux.

Face à la gronde et au mécontentement, la Suède semble avoir décidé d’opter pour une approche légèrement différente de certains de ses partenaires européens. En effet, le gouvernement souhaite aider et financer les pays d’où l’immigration illégale part le plus souvent, et ainsi indirectement la réduire. Une enveloppe de 263 millions d’euros a d’ores et déjà été votée.

La Suède innove en matière de lutte contre l’immigration

Cette enveloppe devrait également permettre de financer les expulsions et favoriser les retours des migrants concernés. Ces derniers pourraient alors être accueillis, chez eux, dans des centres d’accueil de qualité et bénéficier d’un accompagnement poussé pour une réinsertion sociale plus rapide et pérenne. C’est en tout cas le souhait du parti des Démocrates de Suède, à l’origine de ce projet.

L’objectif de cet argent est également de lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains, notamment le long des routes migratoires. Accompagner les pays les plus pauvres, d’où part l’immigration illégale, serait donc un moyen de “couper l’herbe sous le pied” des passeurs qui profitent souvent de la détresse des gens pour leur faire miroiter de bonnes conditions de passage et une meilleure qualité de vie une fois sur place.

De nouvelles mesures, bientôt annoncées

Ces mesures s’ajoutent aux différentes décisions récemment prises par l’exécutif suédois, pour lutter de manière plus efficace contre les flux d’immigration illégale. Le regroupement familial a ainsi été considérablement restreint. En outre, le niveau de salaire minimum pour bénéficier d’un permis de travail a été considérablement revu à la hausse. Des discussions ont également lieu concernant le renforcement de l’aide au retour des migrants, pour 2026.