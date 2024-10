Immigration : voici le plan de la France pour réduire les flux

Bruno Retailleau (CHRISTIAN HARTMANN)

En France, le nouveau ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, fait un point d’honneur à ce que la question migratoire soit rapidement traitée sur le territoire. De fait, ce dernier a réuni l’ensemble des préfets du pays, pour leur partager son plan d’action. L’objectif ? Réduire l’immigration légale et illégale.

C’est Place Beauvau, à Paris, que l’ensemble des préfets de France s’est réuni le 8 octobre, pour évoquer avec Bruno Retailleau, les travaux à entreprendre afin de lutter plus efficacement contre l’immigration. Son objectif ? Réduire les demandes d’obtention de titres de séjour en lien avec l’immigration étudiante, professionnelle et humanitaire. L’immigration illégale est également dans le viseur du ministre de l’Intérieur.

Bruno Retailleau resserre la vis

Pour y parvenir, le ministre a annoncé que deux circulaires allaient voir le jour. La première permettra de s’assurer que les préfectures respectent les objectifs qui ont été fixés en amont par le ministère de l’Intérieur. Les préfets auront ainsi à rendre des comptes à Beauvau, en fournissant des tableaux de bord démontrant les effets des décisions prises, pour vérifier que tout soit en adéquation avec la politique prônée.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a également encouragé les préfets à mettre les bouchées doubles pour que soient mises en place les dispositions introduites par la loi sur l’immigration, votée en cette année 2024. Pour rappel, cette loi assouplit certaines protections accordées à certaines catégories de population, notamment les plus jeunes (moins de 13 ans) arrivés en France de manière illégale.

Immigration légale et illégale sont ciblées

La seconde circulaire concernant les régularisations des personnes arrivées sur le sol français, illégalement. Il s’agit d’un texte qui remplacera la circulaire Valls de 2022, accusée d’offrir une voie de régularisation, jugée discrète, à quasiment 30.000 personnes en France, par année. Le nouveau texte Retailleau est annoncé comme plus court, plus précis et largement moins permissif.