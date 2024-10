Inauguration de la 1ère législature de la 5è République au Togo: présence remarquée de Vlavonou

Le 1er octobre 2024, Kara a été le théâtre d’un événement marquant pour la démocratie togolaise. L’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale du Togo, inaugurant officiellement la première législature de la 5e République, s’est tenue au Palais des Congrès de la ville. Cette cérémonie a attiré l’attention de nombreux observateurs, notamment par la présence remarquée de Louis Gbèhounou Vlavonou, Président de l’Assemblée nationale du Bénin.

Accompagné d’une délégation de parlementaires béninois, Vlavonou a saisi cette occasion pour adresser un message empreint de fraternité et de coopération. Son discours a mis en lumière les liens profonds unissant le Bénin et le Togo, soulignant que les frontières actuelles n’ont jamais véritablement séparé ces peuples partageant une histoire et des traditions communes.

Le président de l’Assemblée nationale béninoise a félicité son homologue togolais, KodzoAdedze, pour son élection, tout en rappelant aux députés togolais, l’ampleur de leur responsabilité. Il a souligné l’importance de cette législature, fruit d’une révision constitutionnelle majeure, et a encouragé les parlementaires à répondre aux attentes du peuple togolais. Vlavonou n’a pas manqué de mettre en exergue les similitudes culturelles entre les deux nations. Il a évoqué des pratiques traditionnelles comme les luttes Evala chez les Kabyèau Togo et les cérémonies de bravoure des Badjoudè au Bénin, symboles de la force et de l’endurance partagées par ces peuples.

Le discours a également abordé les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les deux pays. Face aux menaces du terrorisme et de l’extrémisme violent dans la région, le Président béninois a plaidé pour une mutualisation des efforts. Il a insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée entre les États pour combattre efficacement ces phénomènes transfrontaliers, soulignant que la paix et la sécurité sont des conditions essentielles au développement. L’intervention de Vlavonou a réaffirmé la volonté du Bénin de renforcer la coopération interparlementaire avec le Togo. Il a appelé à faire des parlements des instruments de paix et de développement, dans l’optique de bâtir une Afrique de l’Ouest plus forte et solidaire.