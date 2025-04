Bénin : Vitali Boton présente les grandes lignes de la 1ère session extraordinaire du Parlement

Vitali Boton. Photo : Assemblée Nationale du Bénin

C’est devant un parterre de journalistes que Vitali M. Boton, porte-parole du Président de l’Assemblée nationale, a dressé ce mardi 8 avril 2025 un bilan détaillé de la première session extraordinaire de l’année et présenté les grandes lignes de la session ordinaire à venir. Une rencontre empreinte de transparence et de pédagogie, à l’image de l’engagement du Parlement à renforcer le lien entre citoyens et institutions.

Ouverte à la demande du Président de la République, la première session extraordinaire de 2025, conformément aux articles 88 de la Constitution et 5 du Règlement intérieur, a permis l’examen de sept projets de loi majeurs. En seulement cinq séances plénières, les députés ont adopté des textes portant sur des domaines essentiels : justice, urbanisme, chefferie traditionnelle, défense des intérêts de l’État, et adhésion du Bénin à des instruments juridiques internationaux.

Parmi les avancées notables figure la loi n° 2025-09, qui consacre un cadre juridique structurant pour les chefferies traditionnelles. Cette réforme historique, adoptée à une large majorité, définit les critères de reconnaissance, de désignation et d’organisation des entités traditionnelles. Elle garantit leur indépendance vis-à-vis de la sphère politique tout en valorisant leur rôle dans la cohésion sociale et le développement local. Une véritable reconnaissance institutionnelle des héritages culturels du Bénin, saluée comme une étape majeure dans la modernisation du paysage sociopolitique.

Une session ordinaire sous le sceau de la diplomatie parlementaire

La première session ordinaire de l’année 2025, qui s’ouvrira le 10 avril, s’annonce tout aussi dense et stratégique. Elle sera marquée par un événement diplomatique de taille : la visite officielle d’une délégation du Parlement panafricain conduite par son président, le sénateur Fortune Zephania Charumbira. Ce moment solennel traduit l’ancrage du Bénin dans les dynamiques parlementaires continentales et son engagement pour une Afrique unie et progressiste.

Un ordre du jour ambitieux et multisectoriel

Le programme de cette session est à la hauteur des enjeux actuels. Dix-huit points majeurs sont inscrits à l’ordre du jour, incluant :

Le rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale (octobre 2024 – mars 2025),

La modification du Code du numérique pour s’adapter aux nouveaux défis technologiques,

La réforme du Règlement intérieur du Parlement,

La réglementation de la microfinance,

La révision des jours fériés officiels,

Le statut du barreau,

Le cadre de la maîtrise d’ouvrage publique,

Des textes sur la santé, l’éthique des députés, et plusieurs accords internationaux en matière d’environnement, de croissance verte et de droits humains.

Ce programme traduit une volonté claire : adapter le cadre législatif béninois aux réalités économiques, technologiques et environnementales du 21e siècle.

Enjeux et perspectives : une législation au service du progrès

La session ordinaire de 2025 ambitionne d’accompagner la modernisation institutionnelle du pays tout en assurant la protection des intérêts sociaux et économiques de la population. L’examen des textes vise à renforcer la justice sociale, à stimuler l’attractivité économique et à promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques.

L’un des axes prioritaires concerne la transformation numérique, dans un contexte où le numérique impacte tous les pans de la société. Une révision du Code du numérique permettra d’encadrer cette transition de manière sécurisée et inclusive.