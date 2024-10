Inflation au Maghreb : des résultats encourageants dans ce pays

Photo d'illustration (pixabay)

L’inflation en Algérie poursuit sa tendance descendante, selon les derniers chiffres de l’Office national des statistiques (ONS). En août 2024, l’inflation annuelle a chuté à 5,7 %, soit 0,4 point de moins que le mois précédent. Cette diminution confirme les prévisions des institutions financières nationales et internationales, bien que l’inflation reste encore relativement élevée. Malgré cette baisse globale, l’indice brut des prix à la consommation à Alger a augmenté de 1 % en août, marquant le quatrième mois consécutif de hausse.

Si l’inflation globale est en baisse, certaines pressions continuent de peser sur les prix, notamment dans la capitale, où l’indice des prix a augmenté en août 2024 par rapport à juillet. Bien que cette hausse soit moins marquée que celle observée l’an dernier à la même période (+2,2 % en août 2023), elle reste notable. Ce contraste entre la baisse du taux d’inflation annuel et la hausse ponctuelle des prix souligne les défis auxquels l’économie algérienne fait face, notamment en matière de gestion des coûts de production et de la demande intérieure.

Cette baisse progressive de l’inflation, bien qu’inégale selon les secteurs, est perçue comme un signal encourageant pour l’économie algérienne. Les efforts du gouvernement pour maîtriser les prix et stabiliser les coûts commencent à porter leurs fruits, même si des ajustements seront nécessaires pour assurer une baisse durable. La situation reste à surveiller dans les mois à venir, alors que l’Algérie continue de naviguer dans un contexte économique mondial incertain.

Le recul de l’inflation en Algérie est un signe positif, mais la hausse continue des prix dans certains secteurs appelle à une vigilance accrue. Avec des pressions extérieures comme les fluctuations des prix de l’énergie et des matières premières, le gouvernement devra ajuster ses politiques pour maintenir cette tendance. Les prochains mois seront cruciaux pour évaluer si cette baisse peut se maintenir et si l’inflation pourra être contrôlée plus efficacement dans un avenir proche.