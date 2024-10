Kemi Seba : « La peur n’a jamais coulé dans mes veines »

Kemi Seba est libre de ses mouvements. Comme annoncé, il y a quelques heures dans un précédent article, le militant panafricaniste n’est pas poursuivi par le parquet. Quelques heures après cette annonce, l’homme s’est prononcé sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter. Comme à son habitude et dans le langage qu’on lui connait, il a réaffirmé son engagement à combattre la France. Ce fut également le moyen pour lui de marteler qu’il s’était rendu en France dans le but de rencontrer des opposants au régime de Patrice Talon et de rendre visite à un proche parent souffrant.

« J’étais venu voir un membre de ma famille, âgé et très malade, et des opposants au régime Patrice Talon. Et j’assume à 1000 % mon acte. La peur n’a jamais coulé dans mes veines. Que nul ne nous confonde avec ces Noirs colonisés qui ont peur de leur ombres », a-t-il justifié. « On lutte pour les nôtres, et nul ne pourra nous empêcher de continuer notre travail. L’élite néocolonialiste française sait très bien que me garder à l’ombre trop longtemps serait très dangereux pour elle, vu notre audience en Afrique et aux Antilles », a-t-il poursuivi.

Publicité

Il n’a pas manqué de lancer quelques piques à l’endroit de ses détracteurs qui souhaitaient qu’il soit placé en détention. Rappelons que depuis quelques jours, le sujet de son interpellation défraie la chronique. Selon certaines annonces qui ont été faites, le président de l’Ong Urgences Panafricanistes risquait des années de prison si les soupçons d’espionnage qui pèsent sur lui étaient confirmés.