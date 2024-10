Afrique: la France, ses alliés et 18 pays africains vont mener un exercice maritime en novembre

Photo : DR

Du 4 au 12 novembre 2024, la 7ème édition de l’exercice Grand African NEMO (GANo 24) rassemblera 18 nations riveraines du golfe de Guinée, ainsi que 10 nations alliées, dont la France. Coorganisé par la Marine nationale française et l’Architecture de Yaoundé, cet événement se déroulera dans une vaste zone maritime allant du Sénégal à l’Angola.

Au cours de cette édition, 55 unités navales et 12 aéronefs, accompagnés de diverses administrations spécialisées, participeront à une série d’exercices élaborés pour répondre aux enjeux de sécurité de la région. Depuis son lancement en 2018, Grand African NEMO est devenu le rendez-vous annuel incontournable pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Publicité

Cette 7ème édition vise à renforcer la coopération entre les marines des États riverains et à améliorer leur niveau opérationnel face à des problématiques telles que la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et les opérations de sauvetage en mer. Le GANo 24 s’inscrit ainsi dans une volonté d’accroître l’efficacité des forces maritimes face aux menaces qui pèsent sur la sécurité maritime dans cette région stratégique.

L’exercice bénéficie également du soutien de nombreux partenaires, tels que l’Union européenne avec ses programmes GoGIN, EnMar et SEACOP, ainsi que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), INTERPOL, et d’autres organismes régionaux. Grâce à ces collaborations, la France et ses partenaires jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Le golfe de Guinée, qui s’étend sur 5 707 kilomètres de côtes, est une région maritime de premier plan, riche en ressources naturelles, notamment pétrolifères et halieutiques. Cette richesse attire de nombreuses convoitises, favorisant ainsi le développement d’activités illicites. Depuis le sommet de Yaoundé en 2013, la Marine nationale française organise régulièrement des exercices maritimes régionaux African NEMO, avec pour objectif de renforcer la coopération et l’action conjointe des États riverains.