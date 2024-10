La prévision alarmante de Bill Gates dans ce domaine 

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Le développement accru de l’intelligence artificielle suppose que de nombreuses personnes craignent pour l’avenir de leur travail. En effet, les robots et l’IA dans sa généralité pourraient ainsi remplacer l’humain dans les cinq, les dix, voire les vingt prochaines années. Bill Gates a d’ailleurs dressé un constat assez surprenant.

En effet, le cofondateur de Microsoft et anciennement homme le plus riche au monde a assuré à l’occasion d’un récent entretien qu’il voyait, à l’avenir, l’IA (intelligence artificielle) remplacer absolument tous les métiers qui existent. Tous, sauf trois. L’énergie, la biologie et la programmation/gestion des systèmes d’IA pourraient, à ses yeux, être épargnées par ce véritable raz de marée.

Les prédictions de Bill Gates en matière d’IA

C’est pourquoi Bill Gates invite aujourd’hui les jeunes et les futurs étudiants à se tourner vers des études en lien avec l’ingénierie, le développement et la programmation numérique, pour être sûrs de ne pas se retrouver dépassés par la vitesse à laquelle évolue ce secteur amené à tout chambouler. Reste que tout le monde ne dispose ni des mêmes envies ni des mêmes capacités.

Mais à cette problématique, Bill Gates ne voit que des solutions. En effet, selon lui, l’IA devrait révolutionner le secteur de l’éducation et la façon dont nous apprenons, étudions ou enseignons. Des logiciels spécifiques pourraient ainsi être amenés à voir le jour, pour une efficacité totale. Comment ? L’IA s’adaptera aux besoins et aux compétences de chacun des étudiants, pour un apprentissage personnalisé.

3 secteurs pourraient survivre

Derrière ce rêve, cette ambition, se cache toutefois une question éthique. Le monde est-il prêt au tout numérique ? Les gens, les citoyens, ont-ils envie d’un monde boosté à l’intelligence artificielle ? Si certains n’y voient ici, que du positif, d’autres, en revanche, sont un peu plus circonspects et espèrent que l’humanité conserve une partie part d’insouciance, d’humain.