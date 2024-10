Le Bénin signe près de 75 milliards de Fcfa d’accords de financement

Lors des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International à Washington DC, le Ministre béninois de l’Économie et des Finances, Ministre d’État, Romuald Wadagni, a signé plusieurs accords de financement d’une valeur totale de 74,5 milliards de FCFA. Ces accords, conclus avec le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Fonds Koweïtien pour le Développement Économique Arabe (FKDEA), concernent trois secteurs principaux : l’agriculture, la formation professionnelle et l’accès à l’eau potable.

Le Fonds de l’OPEP a apporté une contribution de 26 millions de dollars US, soit environ 15,6 milliards de FCFA, pour financer l’extension du Projet d’Appui au Développement du Maraîchage (PADMAR). Ce projet vise à s’étendre dans 27 communes supplémentaires, dont Karimama, Malanville et Parakou, dans l’objectif de soutenir les revenus des maraîchers et de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Avec un financement de 30 milliards de FCFA de la BOAD, trois lycées techniques professionnels seront construits, rénovés et équipés dans les villes de Bohicon, Natitingou et Lokossa. L’objectif est de développer les infrastructures de formation technique pour répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée dans divers secteurs économiques.

Le FKDEA, avec une contribution de 8,9 milliards de FCFA, et la BOAD, avec 20 milliards de FCFA, financeront des projets de renforcement de l’approvisionnement en eau potable dans les villes de Bassila, Allada, Lokossa et Athiémé. Ce programme entend améliorer l’accès à l’eau dans ces localités, répondant aux besoins croissants de la population.

Ces accords ont été signés avec Abdulhamid Alkhalifa, Président de l’OFID, Serge Ekué, Président de la BOAD, et Ghanem Al Ghunaiman, Directeur Général du FKDEA. Ces financements visent à renforcer les secteurs de l’agriculture, de l’éducation technique et de l’accès à l’eau potable au Bénin, en ligne avec les priorités actuelles de développement social et économique.