Le parti Moele Bénin condamne la tentative de coup d’état et recommande

Au cours de sa session ordinaire du mardi 22 octobre 2024, de l’année en cours, le bureau politique du parti dirigé par Jacques Ayadji a rendu publique une déclaration dans laquelle il condamne fermement la tentative de coup d’état contre le régime de Patrice Talon. Dans cette déclaration lue par Rodrigue Hodé, le parti Moele Bénin dénonce et condamne tout dessein de déstabilisation du pays.

« Le bureau politique national du parti Moele Bénin, réuni ce jour, mardi 22 octobre 2024, en session ordinaire, conformément aux communiqués en date du 27 septembre 2024, dénonce en même temps qu’il condamne fermement tout dessein tendant à remettre en cause la démocratie et l’état de droit, chèrement acquis de haute lutte par le vaillant peuple béninois. En tout état de cause, le bureau politique national unit sa voix à celle de l’ensemble des militants et sympathisants du parti, pour exprimer sa proximité, sa compassion et sa solidarité au chef de l’État, le président Patrice Talon. Car en sa qualité de chef de l’État et du gouvernement, il est la personne la plus affectée et la plus exposée dans cette déplorable et regrettable situation ».

Le bureau politique du parti Moele Bénin réaffirme par la même occasion son soutien au président Patrice Talon. « Le bureau politique national saisit cette occasion pour réitérer au président de la République son soutien indéfectible en ces moments tumultueux, de dures épreuves où il fait montre d’une grande sérénité et d’un sens aigu de responsabilité. Cette posture du premier des béninois, si besoin en est, traduit un leadership trempé et avéré ».

Il en profite pour faire des recommandations pour un meilleur vivre-ensemble. « Le bureau politique national, au thème de sa troisième session ordinaire de l’année 2024, recommande, le renforcement et le respect des institutions démocratiques, l’éducation et la sensibilisation de masse sur les enjeux démocratiques et l’État de droit ». Le parti Moele Bénin invite par ailleurs « tous les enfants du Bénin à faire tairetoutes divergences et à faire fi des intérêts personnels pour contrer la menace, d’où qu’elles viennent, où qu’elles soient ».