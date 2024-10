L’Odem renforce ses capacités pour la consolidation de la paix au Bénin

Ulrich Vital Ahotondji. Photo : DR

La promotion et la consolidation de la paix au Bénin à travers les médias, est une préoccupation majeure de la 9ème mandature de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem), et leurs partenaires techniques et financiers. En atelier depuis ce 14 octobre 2024, à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo, avec l’appui financier du projet MEDIA B, les 13 conseillers réfléchissent sur l’autorégulation des médias béninois en vue de préserver la paix et la cohésion sociale.

A l’ouverture des travaux, le chef projet MEDIA B représentant a dit toute sa préoccupation sur le rôle important que jouent les acteurs des médias dans la consolidation de la paix au Bénin. Sarè Dafassawa a remercié les conseillers de l’Odem pour leur engagement et tous les résultats auxquels les travaux aboutiront. A sa suite, le président de l’Odem, Ulrich Vital Ahotondji, reconnaissant envers le partenaire, a souhaité que les conseillers prennent à cœur les travaux de cet atelier pour impacter positivement la presse béninoise et surtout amener les médias béninois à travailler pour préserver la paix en luttant contre les propos haineux, la désinformation, le sexisme, et toutes les autres formes de violence.

Procédant à l’ouverture de l’atelier, le chargé de mission du président de la Haac représentant ce dernier, a jugé très utiles les réflexions en cours. Michel Tchanou a mis un accent particulier sur les nombreux défis qui attendent désormais l’Odem avec la nouvelle configuration de l’univers médiatique béninois. Il a notamment évoqué le développement du numérique, les réseaux sociaux et la vétusté du code d’éthique et de déontologie de la presse béninoise face aux nouveaux médias. Après avoir remercié le partenaire financier de cette activité, il a rassuré l’Odem de l’accompagnement de la Haac dans cette entreprise. Les travaux de cet atelier prennent fin mercredi.