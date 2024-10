Loterie Nationale du Bénin : la vente des actions clôturées, + de 43 milliards de FCFA mobilisés

Photo : DR

Le Bénin vient de franchir une étape significative dans son processus de dynamisation économique. Le gouvernement béninois, en collaboration avec EDC Investment Corporation (EIC), a clôturé avec succès l’Offre Publique de Vente (OPV) des actions de la Loterie Nationale du Bénin (LNB), le vendredi 25 octobre 2024. Cette opération, lancée le 7 octobre 2024, a offert aux Béninois et aux investisseurs régionaux et internationaux l’opportunité d’investir dans un secteur d’avenir.

L’État béninois a ouvert entre 35 % et 45 % des parts de la Loterie Nationale pour cette cession historique, se positionnant finalement au maximum des 45 %. En atteignant cette borne supérieure, l’État a pu lever 43,2 milliards de FCFA, un montant qui témoigne de l’enthousiasme des investisseurs et de leur confiance dans les réformes économiques mises en œuvre au Bénin depuis 2016.

Le ministre béninois de l’Économie a souligné que cette opération traduit la volonté de l’État d’intégrer les Béninois dans les retombées positives des secteurs à fort potentiel, tout en attirant des investissements d’envergure mondiale. Par cette ouverture, le gouvernement espère renforcer les bases de son marché financier et dynamiser les secteurs porteurs de croissance.

Dans les semaines à venir, les actions de la LNB feront leur entrée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), où elles seront accessibles aux investisseurs, garantissant ainsi une transparence et une liquidité accrues sur le marché. Cette cotation à la BRVM est une nouvelle avancée dans le cadre de l’intégration du Bénin dans les marchés financiers régionaux et mondiaux.

Le gouvernement béninois, la Loterie Nationale du Bénin, EDC Investment Corporation, ainsi que toutes les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de l’UEMOA ayant contribué à cette opération, expriment leur gratitude aux investisseurs pour leur participation et leur confiance dans cette initiative économique historique du Bénin. Cette première offre publique de vente d’actions de l’État est une étape majeure dans la modernisation du secteur financier béninois et dans la valorisation de ses entreprises nationales, ouvrant la voie à d’autres initiatives similaires pour le développement économique du pays.