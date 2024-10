L’UE sanctionne la Chine qui répond, puis se plaint à l’OMC

Entre l’Union européenne et la Chine, les tensions commerciales sont particulièrement vives. Récemment, le sujet du cognac a suscité l’émoi auprès des instances des deux pays au point que le Vieux Continent ait décidé de se tourner vers l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour contester une décision du géant asiatique.

En effet, la Commission européenne a annoncé, ce mardi 8 octobre, son intention de se tourner vers l’OMS pour contrecarrer les mesures prises par Pékin quant à l’importation de cognac. Pour rappel, la Chine va imposer aux importateurs de cognac européen de déposer une caution auprès des douanes chinoises. Une réponse à la récente décision européenne de surtaxer les véhicules électriques chinois.

L’UE annonce se saisir de l’OMC

En effet, Bruxelles a confirmé qu’elle allait bel et bien imposer un droit de douane supplémentaire, de l’ordre de 35%, sur les importations de véhicules électriques provenant de Chine ou de constructeurs chinois. La décision chinoise quant au cognac n’est autre qu’une réponse aux annonces européennes, mais pour les représentants du Vieux Continent, celles-ci n’ont pas lieu d’être.

En effet, l’Europe estime que les décisions chinoises ne sont tout simplement pas fondées. Ainsi, l’UE souhaite que l’OMC intervienne pour empêcher Pékin d’user d’instruments de défense commerciale, jugés abusifs. Malgré cette plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, l’Union européenne affirme être sereine face aux décisions chinoises. Selon Bruxelles, des échanges constructifs permettront de trouver une voie rapide de sortie de crise.

Une enquête menée de manière sérieuse

L’Union européenne ajoute à travers la voix de certains de ses commissaires que l’étude menée sur les véhicules chinois et leur coût a été très studieuse. Cette surtaxe de 35% permettra ainsi d’assainir le marché des voitures électriques et surtout, de permettre à l’ensemble des constructeurs ou revendeurs, d’avoir accès à un marché parfaitement concurrentiel et non déséquilibré.