Maghreb : 1 milliard $ débloqué pour l’agriculture

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le Maroc renforce ses ambitions pour revitaliser son secteur agricole, un pilier de son économie, en déployant un soutien financier inédit de 1 milliard de dollars pour la campagne agricole 2024/2025. Cette initiative marque une réponse stratégique aux défis de la sécheresse, qui impacte le pays depuis plus de six ans, et à la hausse des coûts des intrants agricoles.

Lors du lancement officiel de la nouvelle campagne agricole le 26 octobre à Meknès, le gouvernement marocain a annoncé que le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), une institution en majorité contrôlée par l’État, allouerait cette enveloppe d’aide pour soutenir les producteurs. Le financement permettra aux agriculteurs de couvrir leurs frais d’exploitation et d’acquisition d’intrants, tout en soutenant l’investissement dans des solutions agricoles durables. Ce soutien vise à améliorer les rendements malgré les conditions climatiques difficiles.

Selon le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, Ahmed El Bouari, la rareté de l’eau et le coût élevé des intrants constituent les principaux obstacles à surmonter pour cette campagne agricole. La sécheresse prolongée, couplée à des hausses de prix des fertilisants et semences, a accru la pression sur les agriculteurs et entravé la capacité du secteur à répondre à la demande croissante. La volonté du Maroc de renforcer le secteur agricole s’appuie sur l’importance de ce secteur dans l’économie. L’agriculture représente 12 % du PIB et emploie environ 30 % de la population active, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la stabilité socioéconomique du pays.

Outre l’appui financier, le gouvernement met l’accent sur des mesures de conservation des ressources en eau et l’adoption de pratiques agricoles plus durables. La gestion optimisée de l’eau, la modernisation de l’irrigation, ainsi que la diversification des cultures sont au cœur de cette stratégie visant à réduire la dépendance aux aléas climatiques et à renforcer la résilience du secteur. Le Maroc entend ainsi orienter les agriculteurs vers une utilisation plus efficiente de l’eau et une adaptation aux nouvelles conditions climatiques.

La mobilisation de ce financement d’ampleur témoigne de la volonté du gouvernement marocain d’accompagner les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture résiliente et capable de faire face aux défis de la sécheresse et des coûts élevés. Ce soutien permettra également de dynamiser des filières de production spécifiques, telles que les céréales et les agrumes, qui jouent un rôle clé dans l’économie du pays.