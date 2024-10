Maghreb: cette société primée pour ses réalisations

Entre l’Algérie et le Maroc, la présence maghrébine transforme la dynamique africaine. L’Algérie déploie son influence à travers des méga-projets énergétiques, ses investissements dans les infrastructures et son soutien aux initiatives panafricaines. Le Maroc, de son côté, mise sur une stratégie diversifiée : implantation bancaire en Afrique subsaharienne, développement agricole, formation universitaire et innovations technologiques. Les deux pays, malgré leurs divergences, contribuent chacun à leur manière au développement du continent, créant des ponts économiques et technologiques entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. La recherche scientifique et médicale émerge désormais comme un nouveau terrain d’excellence, illustré par les avancées remarquables d’institutions marocaines.

Une décennie d’innovation récompensée

La Fondation marocaine MAScIR vient d’obtenir une reconnaissance majeure pour son expertise technologique médicale. Le Prix Galien Afrique 2024, remis par le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Dakar, couronne les efforts de cette institution rattachée à l’Université Mohammed VI Polytechnique. Sous la direction du Professeur Hassan Sefrioui, MAScIR a développé depuis 2010 une plateforme technologique marocaine spécialisée dans la conception de kits de diagnostic. Cette expertise unique permet aujourd’hui au Maroc de produire des solutions médicales adaptées aux enjeux sanitaires africains, renforçant ainsi son autonomie technologique tout en répondant aux besoins spécifiques du continent.

Un rayonnement continental

L’impact de MAScIR dépasse largement les frontières marocaines. Les kits de diagnostic développés par la fondation, qu’il s’agisse de ceux destinés à la détection de la leucémie, du cancer du sein, de l’hépatite C ou de la tuberculose, sont aujourd’hui utilisés dans plusieurs pays africains. La collaboration établie avec l‘Africa CDC de l’Union Africaine a permis leur diffusion au Maroc, en Tunisie, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Rwanda. Le récent succès du kit de diagnostic du virus Mpox, validé par l’Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa et homologué au Maroc, témoigne de la capacité d’innovation constante de l’institution. Ces réalisations concrètes démontrent la pertinence d’une approche centrée sur les besoins sanitaires spécifiques du continent, tout en illustrant l’émergence d’une expertise africaine autonome dans le domaine médical.