Maghreb : un partenariat avec l’UE pour renforcer la sécurité alimentaire

Dans un contexte de pressions croissantes liées au changement climatique et à l’insécurité alimentaire en Afrique sahélienne, la Mauritanie vient de franchir un pas important vers une réponse durable. Un accord stratégique a été signé avec l’Italie en faveur d’un projet de renforcement de la résilience alimentaire dans les régions du centre et de l’est du pays. Doté d’un financement de 3 millions d’euros, le programme s’étalera sur 3 ans.

Ce partenariat vise une approche intégrée, plaçant les communautés rurales au cœur des solutions. Le projet ambitionne non seulement de soutenir les groupes les plus vulnérables, mais aussi d’augmenter la résilience des systèmes agricoles locaux face aux chocs climatiques, qui affectent sévèrement les rendements et les conditions de vie en zone sahélienne.

Dans les zones ciblées, où les sécheresses répétées et l’appauvrissement des sols compromettent la production vivrière, l’accord prévoit la mise en œuvre d’initiatives concrètes telles que l’introduction de pratiques agricoles durables, l’accès à des semences résilientes, la promotion de systèmes d’irrigation adaptés, et le renforcement des capacités des producteurs.

Fait notable, l’accord intègre aussi un volet éducatif. En renforçant la sécurité alimentaire, les autorités mauritaniennes espèrent améliorer la fréquentation scolaire dans les régions rurales. Moins d’enfants contraints de travailler pour soutenir leur famille, plus de repas dans les cantines scolaires : autant de facteurs favorables à une scolarisation stable et continue. Ce lien entre nutrition et éducation traduit une compréhension fine des dynamiques de pauvreté dans ces zones fragiles.

Pour l’Italie, cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de coopération avec l’Afrique, basée sur le développement durable, la prévention des crises et le soutien aux économies locales. L’approche est diplomatique mais aussi stratégique : investir dans la stabilité et la résilience des pays du Sahel contribue à réduire les risques de migration forcée, d’insécurité alimentaire et de tensions sociales.