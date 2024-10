Maghreb: coup d’accélérateur pour un projet ambitieux dans l’agriculture

Photo de James Baltz sur Unsplash

Un ambitieux projet agricole visant à accroître la production de céréales et de légumineuses en Algérie franchit une nouvelle étape. Le ministère de l’Agriculture intensifie ses efforts pour lancer rapidement cette initiative, fruit d’un partenariat avec l’entreprise italienne Bonifiche Ferraresi.

Youcef Cherfa, ministre de l’Agriculture, a récemment présidé une réunion cruciale de la commission technique intersectorielle. L’objectif était clair : mettre en place les conditions nécessaires pour que le projet démarre dès la saison agricole 2024/2025. Des décisions concrètes ont été prises, notamment l’allocation de 3000 hectares pour la culture du blé dur et 6000 hectares pour les légumineuses, avec un début de production prévu en avril 2025.

La réussite de ce projet repose sur une collaboration interministérielle étendue. Des représentants de divers secteurs, tels que les Finances, l’Énergie, l’Hydraulique et les Travaux publics, unissent leurs efforts pour surmonter les obstacles potentiels. Parmi les priorités figurent le raccordement électrique, la construction de routes d’accès et le forage de puits artésiens.

Ce projet structurant, d’une valeur estimée à 420 millions d’euros, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’autosuffisance alimentaire de l’Algérie. Il prévoit non seulement la production agricole sur 36 000 hectares dans la wilaya de Timimoun, mais également la création d’un complexe agroalimentaire comprenant des unités de transformation et des silos de stockage.

Les retombées économiques attendues sont significatives. Outre la création de 6700 emplois, dont 1600 permanents, le projet ambitionne de produire annuellement 170 000 tonnes de blé, 7100 tonnes de lentilles, 14 000 tonnes de haricots et 11 000 tonnes de pois chiches. Cette augmentation de la production nationale devrait contribuer à réduire la dépendance aux importations et potentiellement ouvrir de nouvelles opportunités d’exportation, notamment dans le secteur des pâtes alimentaires.

La gestion du projet est confiée à une joint-venture, BF SPA, associant le Fonds National d’Investissement (FNI) à 49% et BF International à 51%. Cette structure illustre la volonté de l’Algérie de s’appuyer sur des partenariats internationaux pour développer son secteur agricole.