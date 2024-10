Maghreb : le Nigeria noue une alliance stratégique

Photo de Cytonn Photography - Unsplash

Le Nigeria et la Tunisie s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales en explorant des opportunités de coopération dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, le commerce et l’éducation. Lors d’une récente visite à l’État de Yobe, l’ambassadeur de Tunisie au Nigeria, Mohsen Antit, a exprimé l’intérêt de son pays à établir un partenariat avec le gouvernement de cet État du nord-est du Nigeria. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les deux nations tout en maximisant les potentiels économiques respectifs pour le bénéfice des populations.

L’État de Yobe, avec ses vastes terres agricoles et ses ressources humaines prêtes à être exploitées, représente une opportunité stratégique pour la Tunisie. Lors de sa rencontre avec le gouverneur de Yobe, Mai Mala Buni, l’ambassadeur tunisien a souligné l’importance de ce partenariat naissant. Selon Mohsen Antit, « le potentiel de Yobe est bénéfique non seulement pour la communauté d’affaires tunisienne mais aussi pour celle de Yobe ». Il a ajouté que son gouvernement était prêt à explorer de nouveaux horizons dans l’intérêt mutuel des deux pays.

La Tunisie envisage notamment d’organiser des échanges entre les acteurs économiques des deux pays afin de mieux comprendre les opportunités de collaboration. Cette initiative devrait permettre à la fois d’accroître les investissements tunisiens dans l’État de Yobe et d’encourager les entreprises nigérianes à tirer parti des avantages offerts par le marché tunisien.

L’agriculture, secteur clé de l’économie de l’État de Yobe, se trouve au cœur de ce partenariat. Avec une population jeune et une vaste étendue de terres arables, Yobe est bien positionné pour devenir un pôle agricole majeur. « Nous disposons d’immenses terres arables et d’une jeunesse énergique prête à s’engager dans l’agriculture, l’éducation et d’autres domaines », a déclaré le gouverneur Buni lors de la rencontre.

Ce dernier a également exprimé son enthousiasme pour le partenariat commercial entre les deux parties, soulignant la volonté de sa communauté d’affaires dynamique à s’impliquer dans des échanges fructueux avec la Tunisie. En retour, l’ambassadeur tunisien a mis en avant l’expertise de la Tunisie dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, des domaines dans lesquels les deux pays pourraient intensifier leur collaboration.

La volonté des deux gouvernements de renforcer leur partenariat dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, l’éducation et le commerce pourrait non seulement stimuler le développement économique local, mais aussi contribuer à l’intégration africaine. L’accent mis sur des projets concrets, tels que les visites d’échange entre les communautés d’affaires, témoigne de la volonté des deux parties d’ancrer ce partenariat dans le concret et de garantir des bénéfices tangibles.

Le potentiel de coopération entre le Nigeria et la Tunisie, notamment à travers l’État de Yobe, ouvre des perspectives prometteuses pour une collaboration renforcée entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Si les projets envisagés se concrétisent, ce partenariat pourrait devenir un modèle de coopération régionale bénéfique pour les deux nations, avec des retombées positives pour les populations locales.