Maghreb : les retraités appelés au secours

Photo Unsplash

Face à une pénurie préoccupante d’enseignants de français dans les écoles, la Mauritanie a décidé de faire appel à des retraités pour renforcer les effectifs dans les établissements scolaires du pays. Cette initiative, lancée par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif, vise à recruter 80 professionnels issus des rangs des professeurs, inspecteurs et instituteurs à la retraite.

L’enseignement du français au niveau des cycles primaire et secondaire en Mauritanie est confronté à un déficit important d’enseignants qualifiés. Pour répondre à ce besoin pressant, le gouvernement a lancé un appel d’offres visant à recruter des retraités de l’éducation, avec pour mission de combler ce manque dans toutes les régions du pays.

Publicité

Les candidatures sont ouvertes du 23 septembre au 4 octobre, et les candidats retenus seront engagés sous contrat, dans un cadre flexible. Les premiers responsables de l’Éducation nationale ont souligné que cette démarche s’imposait en raison de la rareté des enseignants de langue française dans le pays. Elle a expliqué que les retraités seraient considérés comme des « prestataires de services », contribuant ainsi à soulager un secteur éducatif en difficulté.

L’appel d’offres s’adresse spécifiquement à certaines catégories de retraités du secteur éducatif. Parmi les éligibles, on compte les inspecteurs à la retraite des niveaux fondamental et secondaire, ainsi que les professeurs et instituteurs spécialisés ayant officié dans le secondaire. Cette sélection vise à mobiliser des professionnels expérimentés, capables de reprendre du service rapidement et efficacement.

Les 80 professionnels recrutés seront déployés dans les différentes régions de la Mauritanie, répondant ainsi à un besoin généralisé. Le recrutement des enseignants retraités permettra non seulement de compenser l’insuffisance actuelle, mais également d’assurer la continuité de l’enseignement du français, langue essentielle dans le système éducatif mauritanien. Le gouvernement espère ainsi atténuer les effets de cette crise éducative et offrir aux élèves un enseignement de qualité.

Si cette mesure permet de répondre de manière immédiate aux besoins d’enseignants de français, elle soulève également des questions sur la gestion à long terme du secteur éducatif en Mauritanie. Le recrutement de retraités, bien que nécessaire, souligne l’urgence d’investir dans la formation de nouvelles générations d’enseignants qualifiés pour éviter que la situation ne se reproduise. Le défi pour les autorités sera d’assurer un suivi rigoureux de ce programme tout en travaillant sur des solutions pérennes pour renforcer l’enseignement de la langue française.