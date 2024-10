Maghreb: nouvel accrochage à l’ONU

Les tensions au Maghreb se font désormais ressentir, au niveau des plus hautes instances mondiales. En effet, ce mardi, une diplomate algérienne a été expulsée d’une commission de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, suite à des propos jugés déplacés à l’encontre du Maroc.

En effet, Nouria Hafsi a accusé, à l’occasion de cette séance, le Maroc d’être une “monarchie coloniale”. Une sortie qui n’a pas été au goût de Majda Moutchou, représentante marocaine à l’ONU, qui a ainsi invité l’organe à exclure celle qui est aussi présidente de l’Union nationale des femmes algériennes. Des agents de l’UNPOL (police de l’ONU) sont alors intervenus.

Publicité

Une diplomate algérienne, priée de quitter une réunion de l’ONU

Nouria Hafsi sera alors priée de se lever puis de s’en aller de cette salle de réunion. La scène, filmée, a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, notamment au Maroc, où l’on se félicite de la prise de parole de Majda Moutchou, qui n’a pas hésité à faire front et à apporter une réponse ferme aux accusations de son homologue algérienne, protégeant ainsi les positions marocaines sur certains sujets clés.

Une séance également marquée par la prise de position de représentants d’un groupe de jeunes sahraouis marocains (et élus de provinces du sud du Maroc) à ce que la marocanité de cette région que Sahara occidental, soit reconnue. Un appel du pied qui ne manquera pas de faire réagir côté Algérien, où les élus et représentants du peuple se positionnent ouvertement en faveur du Front Polisario.

La question du Sahara occidental, au coeur des débats

Les tensions entre les deux pays voisins sont de plus en plus vives sur le sujet du Sahara occidental. L’Algérie d’ailleurs, bien que fervent défenseur de l’indépendance de cette région, se retrouve de plus en plus esseulée. Les échanges sont quasiment rompus avec certains partenaires européens (la France, notamment) et désormais, c’est au plus haut niveau mondial que les échanges sont rugueux.