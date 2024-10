Maghreb: un célèbre footballeur rend hommage à son pays

Ballon d’or 2022, ancienne star de l’équipe de France de football, mais aussi et surtout, du Real de Madrid, Karim Benzema officie actuellement du côté d’Al Ittihad, en Arabie Saoudite, ou il fait les beaux jours de son équipe. Loin géographiquement, ce dernier n’en oublie toutefois pas ses racines.

Il a tout d’abord publié une vidéo, sur X (anciennement Twitter), dans laquelle apparaissent plusieurs images de lui en train de jouer au football, de s’entraîner, de profiter de ses voitures de luxe ou de sa montre… En légende, apparaît la simple mention “Daddy” (papa, en français), suivi du drapeau algérien. Une manière pour lui de remercier son père et surtout, de se rappeler au bon souvenir de ses origines.

Publicité

Benzema se rappelle au bon souvenir de l’Algérie

Un tweet publié en septembre, qui a été vu des millions de fois depuis. Plus récemment, Karim Benzema a publié plusieurs clichés de lui, avec tour à tour, le survêtement vert de l’équipe d’Algérie de football et le drapeau algérien. Un attachement de plus en plus marqué par l’ancien attaquant de l’équipe de France au pays d’origine de son père, dont il a été en mesure de lui transmettre la passion.

Et cela se voit de plus en plus ! En effet, le joueur de football s’est rendu en Algérie, au cours de l’été dernier. Il a profité de l’occasion pour visiter et découvrir le village natal de son père, en Kabylie ainsi que la région d’origine de sa maman, en Oranie. Un séjour au cours duquel il a partagé bon nombre de clichés sur ses réseaux sociaux, Instagram en tête, ou l’attaquant est particulièrement actif.

Benzema aurait aimé jouer pour les Fennecs

On se souvient d’ailleurs que Karim Benzema a souhaité jouer pour l’équipe de football d’Algérie. En effet, après avoir été écarté du groupe de l’équipe de France à partir de 2016, pour des raisons extra-sportives, Karim Benzema demandera l’autorisation à la FIFA de jouer pour les Fennecs, étant éligible de par sa double nationalité. Une demande déboutée par la plus haute instance du football mondial.