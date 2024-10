Maghreb: un méga-projet agricole avec les saoudiens prend racine dans un pays

Photo de James Baltz sur Unsplash

Les terres agricoles d’El-Meniaâ s’apprêtent à accueillir un projet d’envergure fruit d’une collaboration entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite. Le pôle agricole, qui s’étendra sur plus de 20 000 hectares dans la zone d’El-Mehareg El-Homr, représente un investissement dépassant les 12 milliards de dinars algériens.

Ce partenariat stratégique vise à développer les cultures céréalières et l’élevage bovin, avec l’installation prévue d’un cheptel de 2 000 vaches laitières. Les conditions naturelles exceptionnelles de la région, caractérisées par des terres fertiles, d’abondantes ressources hydriques souterraines et un climat propice, ont motivé le choix de cette localisation à l’est de la commune de Hassi El-Gara.

Publicité

L’impact économique et social du projet se manifeste à travers la création attendue de 182 emplois permanents et 300 postes saisonniers, selon M. Azzouz Moussiou, responsable de Dutafic Algérie. Les investisseurs prévoient également une extension possible de 8 000 hectares supplémentaires, renforçant ainsi les perspectives de développement agricole de la région.

Le représentant saoudien, M. Ali Ben Ahmed El-Messahili, souligne l’attractivité du site, mettant en avant non seulement les atouts naturels mais aussi les infrastructures existantes et le système bancaire facilitant les transactions financières. Le projet bénéficiera des dernières innovations technologiques, garantissant une exploitation optimale des ressources.