Maghreb: une alliance stratégique pour le Ramadhan dans l’aviculture

Photo: DR

Une convention cadre majeure visant à garantir la disponibilité des viandes blanches sur le marché national a été signée lundi sous l’égide du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa. Cette initiative stratégique réunit trois acteurs clés du secteur : le Groupe des industries agroalimentaires et logistiques (Agrolog), la Fédération nationale des aviculteurs (FNAV) et la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).

Le dispositif mis en place s’articule autour d’une collaboration renforcée entre les professionnels du secteur avicole et les opérateurs économiques publics. L’accent est particulièrement mis sur la période du Ramadhan, moment où la demande connaît traditionnellement une hausse significative.

Publicité

La régulation du marché national constitue le cœur de cette convention, qui prévoit la constitution de stocks stratégiques de viandes blanches. Pour atteindre cet objectif, plusieurs entités coordonneront leurs efforts : les aviculteurs indépendants et leurs coopératives, les filiales de l’Office national des aliments de bétail (ONAB), ainsi que des acteurs spécialisés tels que la Société algérienne de régulation des produits agricoles (SARPA) et la Société Entrepôts Frigorifiques de la Méditerranée « Frigomedit ».

Cette démarche s’inscrit dans une approche proactive du ministère de l’Agriculture visant à sécuriser l’approvisionnement en produits agricoles de grande consommation. La convention établit un cadre de coopération entre les différents maillons de la chaîne de production et de distribution, créant ainsi un mécanisme coordonné pour répondre aux besoins du marché.