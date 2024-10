Maghreb : voici le leader de l’administration en ligne

La Tunisie se distingue une nouvelle fois sur le continent africain en matière de développement numérique, particulièrement dans le domaine de l’administration en ligne. Selon un rapport récent de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), le pays maintient sa position de leader en Afrique du Nord, tout en progressant sur le plan continental, occupant désormais la troisième place dans la mise en œuvre de l’administration en ligne, contre une quatrième place en 2022.

Grâce à des efforts constants pour améliorer son infrastructure numérique et renforcer son capital humain, la Tunisie est aujourd’hui reconnue comme l’un des pays les plus avancés en matière de gouvernance électronique sur le continent africain. Ce progrès est mesuré par l’indice de développement de l’administration en ligne (IDEG), un indicateur qui évalue l’efficacité des services numériques, la qualité des télécommunications et les compétences du capital humain.

Le classement révèle que la Tunisie, aux côtés de pays comme l’Afrique du Sud, le Gabon, l’île Maurice et le Ghana, se démarque par un IDEG supérieur à la moyenne africaine, fixée à 0,4247 sur une échelle de 1,0000. Ces pays illustrent comment les efforts continus en matière de transformation numérique peuvent contribuer à l’amélioration des services publics, renforçant ainsi la confiance des citoyens et facilitant les interactions avec les administrations.

Le succès de la Tunisie dans l’administration en ligne repose en grande partie sur des investissements conséquents dans les infrastructures de télécommunications. Ces efforts ont permis au pays d’accroître la couverture internet et d’améliorer la qualité de connexion, ce qui est crucial pour la réussite de la digitalisation des services publics.

En parallèle, le pays maghrébin a misé sur le développement de son capital humain. Tunis a fait des progrès significatifs dans la formation des compétences numériques, une condition essentielle pour que les services en ligne puissent être utilisés efficacement, tant par les citoyens que par les agents publics. Ce facteur, combiné à une offre croissante de services administratifs en ligne, rapproche la Tunisie de la moyenne mondiale de l’IDEG, qui s’élève à 0,6382.

La Tunisie, ainsi que les autres pays leaders de l’administration en ligne en Afrique, représentent un exemple à suivre pour les autres nations du continent. Leur expérience montre l’importance de la transformation numérique dans la modernisation des services publics et l’amélioration de l’efficacité gouvernementale. En tant que leaders dans leurs régions respectives, ils témoignent de la capacité de l’Afrique à innover dans le domaine de la gouvernance électronique.

Cependant, malgré ces succès, la fracture numérique reste une réalité à travers le continent. Des disparités importantes subsistent entre les pays les plus avancés et ceux qui peinent encore à développer les infrastructures nécessaires. Selon les experts des Nations Unies, ces inégalités doivent être réduites de toute urgence. Les régions en développement, en particulier, ont besoin d’un soutien accru pour combler ces écarts, accélérer leur transition numérique et intégrer les avantages de l’e-administration dans leurs politiques publiques.