Mali : plusieurs terroristes neutralisés par l’armée

Armée malienne Photo de REUTERS / BENOIT TESSIER

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé un bon nombre de terroristes ainsi que leurs complices dans plusieurs contrées du pays et ont saisi d’importants matériels de guerre.

Les Forces armées maliennes (FAMa) continuent de livrer la bataille aux Groupes armés terroristes (Gat). Elles ont neutralisé plusieurs terroristes dans certaines régions du pays et ont saisi divers matériels de guerre selon le bilan de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). Un bilan qui a été publié via les plateformes de la Dirpa le mercredi 23 octobre 2024. «L’État-major général des Armées informe l’opinion que les FAMa ont mené des reconnaissances offensives de sécurisation et de stabilisation dans différents secteurs du 18 au 22 octobre», peut-on lire dans le communiqué. Sur la route Kwala-Nara le 18 octobre 2024, plusieurs Engins Explosifs Improvisés ont été neutralisés par les Forces armées maliennes. Trois jours plus tard, dans le secteur de Dilly, dans la région de Nara, ce sont des guetteurs et des poseurs d’EEI qui ont été coincés avec leur équipement de guerre.

Publicité

Ce même 21 octobre, des armes de guerre et d’autres équipements de guerre ont été saisis dans le secteur d’Amassine, Intebezas, Tassik au Sud de Kidal. Aussi une quantité considérable de carburant destinée à approvisionner les terroristes a été réceptionnée dans le secteur d’Indélimane. Le 22 octobre, les Formes armées maliennes ont mis hors d’état de nuire des terroristes qui ont attaqué le poste de contrôle de Thy dans la localité de Sevaré (Région de Mopti) le 19 octobre 2024. Une autres sortie des FAMa le 22 octobre a été fructueuse. Elles ont mis la main sur d’autres terroristes.