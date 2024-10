Miss Univers : à 80 ans, elle rêvait de représenter la Corée

Choi Soon-hwa. (Photo: AP/Lee Jin-man)

Choi Soon-hwa, une mannequin sud-coréenne de 81 ans, a récemment fait sensation en participant aux qualifications de Miss Univers Corée. Cette participation inédite a été rendue possible grâce à la modification des règles du concours, qui a supprimé la limite d’âge de 28 ans.

L’octogénaire a concouru aux côtés de 31 autres candidates, affichant une détermination remarquable. Bien qu’elle n’ait pas remporté la couronne, finalement attribuée à Han Ariel, 22 ans, Choi Soon-hwa s’est distinguée en remportant le prix de la candidate la mieux habillée.

Sa participation au concours s’inscrit dans une démarche plus large visant à défier les stéréotypes liés à l’âge. Choi Soon-hwa a déclaré vouloir inspirer les gens à vivre sainement et à trouver de la joie dans la vie en poursuivant leurs rêves, quel que soit leur âge.

Le parcours de cette ancienne infirmière est pour le moins atypique. Elle a entamé sa carrière de mannequin à l’âge de 72 ans, encouragée par un patient. Depuis, elle a participé à plusieurs événements de mode, notamment la Fashion Week en Corée du Sud.

La participation de Choi Soon-hwa au concours Miss Univers Corée illustre les changements récents apportés à la compétition. Outre la suppression de la limite d’âge, le concours a également abandonné le défilé en maillot de bain et les critères liés à la taille et aux compétences linguistiques. Ces modifications visent à moderniser l’événement et à le rendre plus diversifié.