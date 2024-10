Montée des eaux au Bénin : des morts et des dégâts matériels enregistrés

À Adjohoun, une commune du département de l’Ouémé, les pluies de ces derniers jours ont causé beaucoup de désagréments, dont des pertes en vies humaines. Déjà deux morts enregistrés avec d’énormes dégâts matériels suite à la montée des eaux. Le chef du village de Gangban Centre a confié à Bip Radio que l’inondation a coûté des vies, tant humaines qu’animales, en plus des dégâts matériels.

‘‘La montée des eaux a pris tout le monde par surprise, y compris les habitants ainsi que les animaux’’, a-t-il déclaré. Ceux qui pour l’instant arrivent à s’en sortir sont les personnes disposant de pirogues. L’eau a envahi les maisons, les greniers et emporté des animaux.

Il faut quand même préciser que le gouvernement béninois n’a pas manqué de mener des actions considérables pour la lutte contre les inondations. À la suite de l’asphaltage, du programme d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou et d’autres initiatives, le gouvernement vient de lancer le Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires. La cérémonie de lancement officiel de ce programme a été présidée, mardi 22 octobre 2024 à Cotonou, par le représentant du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du Développement durable, Djamal Gbian Tabe.

D’un coût global de 107.740.930.000 FCFA, le programme d’assainissement pluvial des villes secondaires est le fruit d’un accord de financement entre le gouvernement du Bénin et la Banque africaine de développement. Le programme vise à assainir le cadre de vie des populations urbaines et à renforcer leur résilience face aux inondations dues au changement climatique. Le projet adresse les villes de Porto-Novo, de Ouidah, d’Abomey et de Bohicon.