Niger: les avenues portant les noms de personnalités françaises rebaptisées

Le 26 juillet 2023 marquait un tournant décisif dans l’histoire du Niger. Suite à un changement de régime, le pays entamait une profonde remise en question de ses relations avec la France, son ancienne puissance coloniale. Cette volonté d’émancipation s’est rapidement traduite par des actions concrètes : le départ des forces armées françaises du territoire nigérien et l’expulsion de l’ambassadeur de France. Ces décisions, motivées par un désir d’affirmer la souveraineté nationale, ont jeté les bases d’une nouvelle ère pour le Niger.

Un an plus tard, le 15 octobre 2024, le gouvernement nigérien franchit une nouvelle étape symbolique dans cette quête d’indépendance. Les autorités ont annoncé le changement de nom de plusieurs lieux emblématiques de Niamey, la capitale, jusqu’alors porteurs de l’héritage colonial français. Cette initiative, loin d’être anodine, témoigne d’une démarche de réappropriation de l’espace public et de l’histoire nationale.

Des figures nationales à l’honneur

L’avenue Charles de Gaulle, artère majeure de Niamey, cède sa place à l’avenue Djibo Bakary. Ce choix est hautement symbolique. Djibo Bakary, homme politique nigérien décédé en 1998, fut l’un des ardents défenseurs de l’indépendance du pays dans les années 1960. En rebaptisant cette avenue, le Niger rend hommage à l’un de ses propres héros, effaçant ainsi la trace d’une figure emblématique de la France pour mettre en lumière un acteur clé de son histoire nationale.

Dans la même veine, le monument aux morts des deux guerres mondiales connaît une transformation radicale. Désormais nommé « Bubandey Batama », qui signifie « À nos morts » en langue djerma, il ne commémore plus uniquement les victimes des conflits mondiaux, mais l’ensemble des victimes civiles et militaires de la colonisation jusqu’à nos jours. Cette évolution témoigne d’une volonté de recentrer la mémoire collective sur l’histoire spécifique du Niger et de ses citoyens.

Un panafricanisme affirmé

Le mouvement de renomination ne se limite pas à la mise en avant de figures nationales. Il révèle également une orientation panafricaine assumée. Ainsi, un monument arborant autrefois le portrait du commandant français Parfait-Louis Monteil a été entièrement remanié pour accueillir l’effigie de Thomas Sankara. Ce choix n’est pas anodin : Sankara, ancien président du Burkina Faso voisin et figure emblématique du panafricanisme, incarne une vision d’une Afrique unie et forte face aux influences extérieures.

Dans la même optique, la place de la Francophonie a été rebaptisée « place de l’Alliance des États du Sahel » (AES). Cette nouvelle dénomination fait référence à la confédération créée en 2023 entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ce changement symbolise le renforcement des liens entre pays africains partageant des valeurs et des défis communs, au détriment d’une organisation perçue comme un vestige de l’ère coloniale.

Ces transformations de l’espace urbain nigérien reflètent une volonté politique forte de réécrire l’histoire nationale en mettant l’accent sur les héros locaux et les alliances régionales. Elles témoignent d’un désir profond de construire une identité nigérienne et africaine affranchie de l’influence française, tout en renforçant les liens avec les pays voisins partageant des aspirations similaires. Cette démarche, saluée par de nombreux citoyens et organisations panafricaines, marque une étape significative dans la quête d’autonomie et d’affirmation du Niger sur la scène internationale.