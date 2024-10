Ousmane Batoko dénonce la situation politique du Bénin : « Ça ne va pas »

Ousmane Batoko (Photo la Nation)

Dans une interview sur Eden TV, Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême du Bénin, a fait part de ses préoccupations face à la situation actuelle du pays. Il critique vivement le climat politique, qualifiant la situation de troublée et confuse. Selon lui, le Bénin traverse une période d’instabilité politique qui affecte la population, incapable d’accéder à des informations fiables. « Personne n’a les bonnes informations pour rassurer la population et lui permettre de retrouver un minimum de sérénité, afin de mieux se projeter dans l’avenir », a déploré l’ancien président de la Cour Suprême du Bénin.

Batoko évoque aussi la récente tentative de coup d’État supposée impliquant des personnalités politiques. Il regrette le manque de transparence autour de cette affaire, ce qui plonge le pays dans une zone d’incertitude et de désorientation. Pour lui, malgré quelques institutions encore fonctionnelles, le Bénin n’avance pas dans la bonne direction.

Ousmane Batoko souligne que les rumeurs et le climat de suspicion ne permettent pas d’envisager un avenir serein pour le pays. Il plaide pour un retour à la transparence et un débat public ouvert, afin que la population soit mieux informée et qu’une direction claire soit donnée aux affaires nationales. Il déclare que le Bénin est dans une situation délicate, et que des mesures doivent être prises pour rectifier la trajectoire actuelle.

L’ancien président de la Cour suprême ne mâche pas ses mots, montrant une réelle inquiétude face à l’état des institutions, appelant à un sursaut collectif pour restaurer la confiance au sein de la société béninoise. « Du point de vue de l’appréhension et de la compréhension qu’on a du système, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je qualifierais d’ubuesque, que personne ne comprend, en particulier le Béninois lambda », a-t-il poursuivi.