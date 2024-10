Pétrole en Afrique : le géant Petrobras lorgne de près un filon

Photo : Reuters

L’Afrique du Sud, bien que mieux connue pour ses ressources en métaux précieux comme l’or et les diamants, se positionne aujourd’hui comme un acteur prometteur dans le secteur pétrolier. Cette évolution attire des géants de l’industrie, comme la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras, qui a récemment annoncé l’acquisition d’une participation de 10 % dans le bloc Deep Western Orange Basin (DWOB), situé dans le bassin d’Orange au large des côtes sud-africaines. L’Afrique du Sud, avec son potentiel pétrolier encore largement inexploité, est devenue une nouvelle cible d’investissement pour de nombreuses entreprises énergétiques internationales.

Ce bloc, géré par TotalEnergies, est également partagé avec QatarEnergy, qui détient 30 % des parts, et la société Sezigyn, avec une participation de 20 %. L’acquisition de Petrobras dans ce projet marque une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale, notamment en Afrique, où la société brésilienne avait déjà renforcé sa présence avec des investissements à São Tomé-et-Principe. En janvier 2024, Petrobras avait acquis des parts dans plusieurs blocs d’exploration pétrolière au large de ce pays insulaire, ce qui montre son engagement à diversifier ses actifs sur le continent africain.

L’intérêt pour l’Afrique du Sud ne se limite pas à Petrobras. De nombreux investisseurs voient dans ce pays une opportunité unique d’accéder à de vastes réserves d’hydrocarbures non encore pleinement exploitées. Le gouvernement sud-africain, tout en encourageant le développement de l’industrie pétrolière, met l’accent sur l’importance de la transition énergétique et la nécessité d’équilibrer les bénéfices économiques de ces ressources fossiles avec les impératifs de durabilité environnementale.

TotalEnergies, le principal opérateur du bloc DWOB, voit cette collaboration comme une opportunité de renforcer son rôle de leader dans la région, en exploitant des ressources pétrolières prometteuses tout en investissant également dans les énergies renouvelables. Avec une production annuelle croissante d’hydrocarbures et de nouvelles découvertes potentielles dans des zones encore sous-explorées, l’Afrique du Sud s’impose progressivement comme un acteur incontournable dans le secteur pétrolier mondial.

L’impact de ces investissements sur l’économie sud-africaine pourrait être considérable. En plus de la création d’emplois locaux et de l’augmentation des recettes fiscales, le développement du secteur pétrolier pourrait stimuler la croissance des infrastructures énergétiques du pays. De plus, ces investissements internationaux renforcent la position géopolitique de l’Afrique du Sud en tant que leader régional dans le domaine de l’énergie.

Pour Petrobras, cette avancée confirme son retour en force sur le marché africain, après quelques années de désengagement. Le continent africain, riche en ressources naturelles, présente des perspectives de croissance considérables pour les entreprises pétrolières internationales, notamment avec la découverte de nouveaux gisements offshore. Les entreprises comme Petrobras, qui cherchent à diversifier leurs actifs à l’échelle mondiale, trouvent en Afrique du Sud un terrain fertile pour l’expansion de leurs activités.