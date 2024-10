Pétrole en Afrique : reprise des exportations entre ces deux 2 pays

Photo Unsplash

Après plusieurs mois d’interruption, le Soudan et le Soudan du Sud ont officiellement relancé les exportations de pétrole brut, marquant un tournant crucial pour l’économie des deux pays. Annoncée le dimanche 20 octobre, la nouvelle de cette reprise a été relayée par la presse locale, après une rencontre clé entre le président soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, et Tut Galuak, conseiller spécial à la sécurité du Soudan du Sud. Ce redémarrage intervient après une longue période de négociations et d’efforts techniques pour réparer l’infrastructure qui relie les deux nations.

Le Soudan du Sud, fortement dépendant de la manne pétrolière pour soutenir son économie, voit dans cette reprise une bouffée d’oxygène attendue depuis février, moment où un pipeline essentiel avait été endommagé. L’arrêt des exportations qui s’en est suivi a plongé le pays dans une crise économique majeure, alors que le Soudan du Sud produisait auparavant environ 170 000 barils de pétrole par jour. Sans les recettes générées par la vente de son or noir, le gouvernement sud-soudanais a vu ses ressources financières se réduire, aggravant la situation déjà précaire du pays.

Publicité

Grâce aux réparations effectuées sur le pipeline endommagé, les exportations peuvent désormais reprendre via le Soudan, notamment par le port de Bashayer. La reprise des opérations est un signe positif pour les deux nations, avec l’espoir de stabiliser à nouveau les économies locales.

Ce développement s’inscrit dans le cadre d’une coopération énergétique continue entre les deux pays, malgré les tensions politiques. Le pétrole reste une ressource stratégique pour le Soudan du Sud, qui est dépendant des infrastructures du Soudan voisin pour l’acheminer vers les marchés internationaux. La rencontre entre Abdel Fattah al-Burhan et Tut Galuak a permis de lever les derniers obstacles techniques, ouvrant la voie à une relance complète des exportations. Le ministère soudanais du Pétrole a confirmé que le pipeline était de nouveau pleinement opérationnel, permettant ainsi aux deux pays de renforcer leur partenariat énergétique.

Au-delà de la reprise des exportations, le Soudan du Sud ne compte pas s’arrêter là. Le pays affiche des ambitions claires. Il souhaite augmenter sa production pétrolière pour atteindre les 230 000 barils par jour. Cette hausse serait cruciale pour relancer l’économie sud-soudanaise, qui reste tributaire des recettes pétrolières pour financer ses projets de développement. Le conseiller spécial Tut Galuak a souligné que les équipes techniques des deux pays étaient déjà mobilisées pour maximiser l’efficacité de cette relance et permettre une augmentation significative de la production.

Pour le Soudan du Nord, l’acheminement du pétrole sud-soudanais via ses infrastructures représente également un atout économique majeur. En plus des revenus tirés des frais de transit, la relance de cette activité permet au pays de consolider son rôle de hub énergétique régional, malgré les défis politiques et économiques qu’il traverse.

Publicité

La reprise des exportations de pétrole entre les deux pays est une avancée significative dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes. Les crises politiques et les conflits armés ont souvent entravé les relations bilatérales entre le Soudan et le Soudan du Sud. Toutefois, cette collaboration dans le secteur énergétique démontre une volonté commune de surmonter ces défis pour relancer leurs économies respectives.

En relançant les exportations de brut et en fixant des objectifs ambitieux pour augmenter la production, le Soudan du Sud entend renforcer son autonomie économique tout en consolidant ses liens avec son voisin. Le Soudan, quant à lui, espère capitaliser sur ce partenariat pour stabiliser sa propre situation économique et renforcer son influence régionale.