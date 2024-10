Port au Maghreb: des perturbations annoncées 

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

C’est en Algérie que des perturbations ont été annoncées. En effet, jusqu’au 1er novembre prochain (environ), le port principal d’Alger devrait connaître des perturbations. Durant plusieurs jours, ce sont toutes les activités commerciales qui y sont généralement orchestrées, qui seront paralysées.

Les raisons ne sont ni politiques ni économiques. Elles sont historiques. En effet, durant les jours à venir, des préparatifs auront lieu quant à l’organisation du prochain défilé de commémoration des 70 ans du déclenchement de la guerre de Libération nationale, qui a eu lieu le 1er novembre 1954. Des exercices auront ainsi lieu au niveau de la rade du port, ce qui implique de devoir bloquer certaines activités.

Le port d’Alger sera bloqué quelques temps

Pour autant, le port ne sera pas entièrement bloqué. En effet, les autorités ne souhaitent pas voir les activités être paralysées une semaine durant. De fait, une organisation un peu particulière des flux entrants et sortants de navires et marchandises sera mise en place. Deux mesures ont notamment été prises pour garantir la continuité des opérations et la sécurité de tous.

La première concerne l’interdiction de mouillage en rade, pour l’ensemble des navires. La seconde mesure concerne, quant à elle, la suspension des manœuvres d’accostage et d’appareillage. Celle-ci sera en vigueur entre 5h du matin et 16h l’après-midi. Un caillou dans la chaussure des exploitants du port, mais l’Entreprise portuaire d’Alger se félicite toutefois de cette magnifique occasion pour se réunir.

L’aéroport, également concerné

Le port d’Alger n’est pas le seul établissement à être concerné par d’éventuelles perturbations en lien avec ces commémorations. En effet, l’aéroport international de la capitale algérienne sera, lui aussi, concerné. Air Algérie et ASL Airlines, deux compagnies aériennes nationales ont annoncé d’importantes perturbations sur l’ensemble de leurs vols opérés entre le 21 octobre et le 1er novembre prochain, donc.